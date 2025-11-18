IXOPAY ernennt George Hansen zum Chief Revenue Officer, um das globale Wachstum in den Bereichen Tokenisierung, Orchestrierung und Compliance voranzutreiben

Erfahrener Zahlungsdienstleister wechselt zu IXOPAY, um angesichts des rasanten Wachstums und des Aufstiegs des Agenturhandels die globale Umsatzstrategie zu leiten.

LEHI, UTAH / ACCESS Newswire / 18. November 2025 / IXOPAY, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsorchestrierung für Unternehmen, gab heute die Ernennung von George Hansen zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Als Veteran der Zahlungs- und Fintech-Branche bringt Hansen mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung mit, in denen er Wachstum, Transformation und kundenorientierte Innovationen auf globaler Ebene vorangetrieben hat.

In seiner neuen Funktion wird Hansen die globale Umsatzstrategie von IXOPAY vorantreiben, den Vertrieb und die Partnerschaften leiten und sich mit dem Marketing und dem Kundenerfolg abstimmen, um Unternehmenskunden und Partner weltweit zu unterstützen. Seine Ernennung unterstreicht das Engagement von IXOPAY, Händlern durch eine herstellerneutrale Architektur, die auf Skalierbarkeit, Flexibilität und Intelligenz ausgelegt ist, die volle Kontrolle über ihre Zahlungsstrategie zu geben.

Hansen hatte leitende Positionen bei Unternehmen wie American Express (NYSE: AXP), PayPal (NASDAQ: PYPL) und zuletzt ConnexPay inne, wo er globale Teams durch wichtige Phasen der Innovation und Expansion führte. Bekannt für seine ergebnisorientierte Führung und seine fundierte Expertise im Bereich digitale Zahlungen, hat er Unternehmen stets dabei unterstützt, ihre Wachstumsstrategie mit operativer Exzellenz in Einklang zu bringen.

„George bringt die strategische Vision und operative Strenge mit, die IXOPAY dabei helfen werden, seine globale Expansion zu beschleunigen und unsere Führungsposition in den Bereichen intelligente Zahlungsorchestrierung, Tokenisierung und agentenbasierter Handel auszubauen“, sagte Suzanne Rudnitzki, Interim-CEO von IXOPAY. „Seine Erfahrung in der Zusammenführung von Umsatzteams in komplexen Organisationen wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir expandieren und Händlern dabei helfen, die nächste Welle der Zahlungsinnovation zu meistern.“