General Holdings Limited und NewOak Capital gründen strategisches Joint Venture zur Einführung von CMXG, einer 800 Millionen Dollar schweren Rohstoff-Investmentplattform

DUBAI, AE / ACCESS Newswire / November 18, 2025 / General Holdings Limited (GH), eine in Dubai ansässige private Investmentholdinggesellschaft mit mehreren Strategien, und NewOak Capital LLC, ein in New York ansässiges Unternehmen für die Verwaltung besicherter privater Schuldtitel, strukturierte Finanzierungen und Kapitalmärkte, gaben heute die Gründung von Common Commodities CMXG (CMXG) bekannt, einer vertikal integrierten, technologiegestützten Rohstoff-Investmentplattform, die qualifizierten globalen Anlegern risikokontrollierte, skalierbare institutionelle Rohstoff-gebundene Realrenditen und Wachstumskapital bieten soll.

Die Partnerschaft verbindet das strategische Kapital und die Governance-Expertise von General Holdings mit den strukturierten, vermögensbasierten Supply-Chain-Finanzierungskapazitäten und der Vertriebsplattform von NewOak Capital. Damit wird die Grundlage für „eine global skalierbare, integrierte und transparente institutionelle Handelsfinanzierungsplattform geschaffen, die ein nachhaltiges und integratives regionenübergreifendes Wachstum ermöglicht“.

Strategischer Kapitaleinsatz und Fondsauflegung

CMXG plant, rund 800 Millionen US-Dollar in diversifizierte Rohstoffsektoren zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf sicheren strukturierten Betriebskapitallösungen, Absicherungsfazilitäten und strategischen Investitionen in Rohstoffproduktions- und Handelsplattformen liegt. Die Plattform wird etablierten Rohstoffproduzenten, Händlern und Risikomanagementplattformen mit nachweislich stabiler Cashflow-Generierung Finanzierungslösungen anbieten und dabei das institutionelle Kontrahentenrisikomanagement und die Überwachung nutzen.

Der erste Fonds wird einen systematischen institutionellen und vermögenden Vertriebskanal aufbauen, dessen Abschluss für das erste und zweite Quartal 2026 vorgesehen ist. Die Plattform wird nach ihrem ersten Abschluss mit den Investitionen beginnen.

„Wir starten CMXG an einem kritischen Wendepunkt auf den Rohstoffmärkten“, sagte Dennis Flynn, CEO von CMXG. „Die globalen Handelsströme erfordern ausgefeilte, durchgängig sichere Finanzierungslösungen, und wir sind in der Lage, anspruchsvolles institutionelles Kapital mit stabilen Renditen aus verschiedenen Rohstoffsektoren bereitzustellen.“