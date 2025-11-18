    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 18. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 18. November 2025
    • Q3-Zahlen von AMS Osram, SFC Energy, RTL, Verve
    • Zinsentscheid Ungarn, Baugenehmigungen Deutschland, USA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. November 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen
    08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Verve Group, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day
    08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen
    09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day
    10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day
    10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day
    12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen
    14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day
    14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
    16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Biontech, Research and Development Day
    DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day
    DEU: KWS Saat, Capital Markets Day
    FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele BEL: Argenx, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25
    16:00 USA: NAHB-Index 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris

    11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.

    DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

    DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    USA: Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman zu Besuch bei US-Präsident Trump, Washington °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






