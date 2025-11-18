Goldpreisschwäche als Chance. Goldaktien furios. Spektakuläre Übernahme im Fokus

Auch Silber hat trotz heftiger Schwankungen noch nicht die Grenzen des bullischen Szenarios gefährdet. Das Edelmetall dürfte seine Erfolgsgeschichte auch in 2026 fortschreiben.

Prinzipiell sollte auch diese Konsolidierung des Goldpreises – wie die zurückliegenden auch - auf mittlere und lange Sicht als Chance begriffen werden. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sprechen ungeachtet temporärer Störfeuer für einen weiterhin anziehenden Goldpreis. An dem übergeordneten Preisziel von 5.000 US-Dollar für Gold ist nicht zu rütteln. Und es ist auch unerheblich, ob sich die Konsolidierung oberhalb von 4.000 US-Dollar abspielt oder es zum Test der 3.800 US-Dollar (potenzieller Korrekturboden) kommen wird. Erst bei Goldpreisen unterhalb von 3.430 US-Dollar stünde das bullische Szenario zur Disposition.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Goldaktien furios

Zwar ging der Rücksetzer der Gold- und Silberpreise nicht ganz spurlos an den Produzentenaktien vorüber. Unterm Strich halten sich diese jedoch überraschend stabil. Die eine oder andere Aktie scheint sich zudem schon wieder für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bereit zu machen. Besonders die Großen der Branche – Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines und Kinross Gold – sehen vielversprechend aus.

Spektakuläre Übernahme im Fokus

Bereits Anfang des Monats war die rollende Übernahmewelle im Gold-Silbersektor Thema an dieser Stelle. Auch der Zusammenschluss von Coeur Mining mit New Gold wurde damals angerissen. Diesen Merger schauen wir uns nun etwas genauer an.

Coeur Mining greift nach New Gold und hat den Aktionären der Kanadier ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Der Zusammenschluss soll per Aktientausch erfolgen. Coeur Mining bietet hierzu 0,4959 eigene Aktien gegen eine New Gold-Aktie an. Die Transaktion hat ein Volumen von 7 Mrd. US-Dollar. Nach dem Zusammenschluss würden die alten Coeur Mining-Aktie 62 Prozent am neuen Unternehmen halten, die alte New Gold-Aktionäre entsprechend 38 Prozent.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.



Das kombinierte Unternehmen hat zwar noch nicht die Größe, um in die Phalanx der oben genannten Produzenten einzubrechen. Doch es entsteht zweifelsohne ein wichtiger Akteur. Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Die sieben operierenden Minen des kombinierten Unternehmen sollen 2026 20 Mio. Unzen Silber produzieren. Hinzu kommen 900.000 Unzen Gold und 100 Mio. lbs Kupfer. Für 2026 ist zudem ein EBITDA in Höhe von 3 Mrd. US-Dollar sowie ein free cash flow in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar geplant. Mit den beiden kanadischen Minen New Afton und Rainy River bringt New Gold zwei exzellente margenstarke Minen ein.

Die bisherigen fünf Minen von Coeur Mining litten ein wenig unter vergleichsweise hohen Produktionskosten. Das schmälerte die Marge der US-Amerikaner und war auch immer ein Kritikpunkt bei der Bewertung. Mit New Afton und Rainy River dürfte dieser Aspekt zumindest etwas an Bedeutung verlieren.

Zusammengefasst – Ist Coeur Mining ein Kauf?

Die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten bewegte sich in den ersten Monaten des Jahres seitwärts. Dann brach die wilde Jagd los. Coeur Mining nahm zuletzt den Kursbereich von 24 US-Dollar ins Visier. Zum Vergleich: Zum Jahresauftakt notierte die Aktie im Bereich von 6,2 US-Dollar. Das exponierte Kursniveau nahe der Marke von 24 US-Dollar lud schließlich zu Gewinnmitnahmen ein. Der Bericht zum 3. Quartal sowie der angekündigte Zusammenschluss mit New Gold vermochten es nicht, die Abwärtsbewegung zu stoppen. Aus charttechnischer Sicht könnte es für die Aktie noch auf 12,1 US-Dollar bzw. 10 US-Dollar gehen. Spätestens mit Erreichen der 12,1 US-Dollar wäre ein antizyklischer Einstieg zu prüfen. Ein Rücksetzer unter die Marke von 10 US-Dollar würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Kurzum. Der Zusammenschluss mit New Gold könnte Coeur Mining an alte erfolgreiche Zeiten anknüpfen lassen. Aus Sicht der US-Amerikaner ist der Zusammenschluss eine Art Hauptgewinn. Womöglich kann Coeur Mining an die alten Zeiten anknüpfen. Der eine oder andere mag sich noch daran erinnern: Im Jahr 2006 notierte die Aktie – damals noch unter dem Namen Coeur d’Alene Mines Corporation – weit oberhalb von 70 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.