Mom's Garden präsentiert sich auf der CIIE und gewinnt an Zugkraft auf dem chinesischen Markt

SHANGHAI, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 5. November wurde die 8. China International Import Expo (CIIE) in Shanghai eröffnet. Die deutsche Premiummarke für Erwachsenennahrung Mom's Garden kehrte zurück und präsentierte ihre Produktlinie für Knochengesundheit und ihr Kernangebot.

Mit einer starken Markenbekanntheit in Deutschland präsentierte Mom's Garden sein sehr beliebtes Produkt für die Knochengesundheit, BoneEssence Calcium. Dieses Produkt verfügt über eine einzigartige patentierte Formel mit zwei Kalziumquellen: Kalzium aus Lachsknochen und Kalziumzitrat. Die Forschung zeigt, dass es eine deutlich höhere Bioverfügbarkeit als herkömmliche Kalziumpräparate hat und somit eine wirksamere Ernährungslösung für die Knochengesundheit darstellt.