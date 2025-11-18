JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sehr solide Ergebnisse für das erste Geschäftshalbjahr hätten die attraktive Anlagestory des Luxuskonzerns untermauert, schrieb Chiara Battistini am Montagabend in ihrem Resümee. Neben dem weiter starken Schmuckgeschäft hob sie die strikte Kostendisziplin der Schweizer lobend hervor./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 183,2EUR auf Lang & Schwarz (17. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 170
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 170
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte