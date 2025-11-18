    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 170 auf 190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sehr solide Ergebnisse für das erste Geschäftshalbjahr hätten die attraktive Anlagestory des Luxuskonzerns untermauert, schrieb Chiara Battistini am Montagabend in ihrem Resümee. Neben dem weiter starken Schmuckgeschäft hob sie die strikte Kostendisziplin der Schweizer lobend hervor./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 183,2EUR auf Lang & Schwarz (17. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chiara Battistini
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 190
    Kursziel alt: 170
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


