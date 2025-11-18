JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5,30 Euro auf "Underweight" belassen. Das Buchungsumfeld habe sich zuletzt gebessert und sei ziemlich solide, schrieb Harry Gowers in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar zu einer Investorenrunde mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand. Er bleibt aber bei seiner skeptischen Einstufung, weil er das Risiko von Ergebnisenttäuschungen sieht./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,48 % und einem Kurs von 7,568EUR auf Lang & Schwarz (17. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 5,30

Kursziel alt: 5,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

