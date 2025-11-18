Technotrans: Starkes Q3, EBIT +68% - Wachstumskurs gesichert!
Technotrans SE beeindruckt mit einem kräftigen Wachstumsschub und steigert das EBIT um satte 68 %. Mit der Strategie „Ready for Growth 2030“ strebt das Unternehmen ambitionierte Umsatz- und Margenziele an. Der Free Cashflow erlebte einen bemerkenswerten Anstieg, während das Ergebnis pro Aktie ebenfalls kräftig zulegte.
- technotrans SE steigert EBIT um 68 % im Vergleich zum Vorjahr auf 12,8 Mio. € und erhöht die EBIT-Marge auf 7,0 %.
- Konzernumsatz wächst um 4,6 % auf 183,5 Mio. € (Vorjahr: 175,5 Mio. €).
- Free Cashflow signifikant gesteigert auf 8,0 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €).
- Ergebnis pro Aktie steigt auf 1,15 € (Vorjahr: 0,66 €).
- Strategie „Ready for Growth 2030“ zielt auf Umsatzsteigerung auf über 350 Mio. € bis 2030 und EBIT-Marge von 9 bis 12 %.
- Prognose für 2025 bestätigt: Umsatz zwischen 245 Mio. € und 265 Mio. € bei einer EBIT-Marge von 7 % bis 9 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 1-9/2025, bei Technotrans ist am 18.11.2025.
Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,61 % im
Minus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,45EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.
+1,23 %
-4,20 %
-5,62 %
+28,63 %
+117,75 %
+20,83 %
+54,48 %
+83,02 %
+19,47 %
