KWS enthüllt Wachstumsstrategie auf Capital Markets Day 2025!
KWS SAAT SE & Co. KGaA enthüllt auf dem Capital Markets Day 2025 ihre ambitionierte Wachstumsstrategie, die auf Innovation und Marktführerschaft setzt.
Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa
- KWS SAAT SE & Co. KGaA stellt auf dem Capital Markets Day 2025 ihre Wachstumsstrategie vor, die auf dem strategischen Rahmenwerk „Lead.Build.Advance" basiert.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf den Ausbau der Marktführerschaft bei etablierten Feldfrüchten, die Erschließung zusätzlicher Wertpotenziale und die Innovationsführerschaft in der Saatgutentwicklung.
- KWS bekräftigt mittelfristige Finanzziele mit einem organischen Umsatzwachstum von 3-5% pro Jahr und einer EBITDA-Marge von 19-21%.
- KWS investiert stark in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Genomeditierung und Hybridisierung, um Züchtungsprozesse zu beschleunigen und die Effizienz zu erhöhen.
- Das Unternehmen plant, die Ausschüttungsquote auf 25-30% zu erhöhen, im Einklang mit der zukünftigen Gewinnentwicklung und den Prioritäten für die Kapitalallokation.
- KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit, mit einem Umsatz von rund 1,68 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2024/2025 und investierte ca. 350 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.
Der nächste wichtige Termin, Kapitalmarkttag, bei KWS SAAT ist am 18.11.2025.
Der Kurs von KWS SAAT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,38 % im
Minus.
27 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,35EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.997,70PKT (-0,73 %).
-0,76 %
-0,46 %
-3,12 %
+3,16 %
+10,12 %
+4,31 %
+0,62 %
+12,59 %
+1.247,71 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
