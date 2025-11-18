JPMORGAN stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch nachdem sich der Aktienkurs des Informationsdienstleisters seit den Rekordständen früher im Jahr fast halbiert habe und nun auf dem Niveau von 2022 liege, seien kaum kurzfristige Treiber in Sicht, schrieb Daniel Kerven in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dem Bereich Gesundheit werde damit zwar schon praktisch kein Wert zugeschrieben. Doch dieses Segment stehe ohnehin durch neue Konkurrenz vom US-Softwareriesen Microsoft unter Druck. Andere Branchenwerte wie Relx, UMG, Publicis und Pearson seien weiterhin aussichtsreicher./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 91,23EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 07:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



