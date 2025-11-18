    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    KI-Aktien unter Druck

    Sorge vor KI-Crash? Drei Anlageideen, die jetzt als Schutzschild dienen könnten!

    Die Sorgen vor einer Tech-Korrektur wachsen. Strategen setzen auf drei robuste Alternativen: Europa-Aktien, Staatsanleihen und Value-Werte. Warum diese Trades jetzt als Schutzschild taugen könnten. Die Hintergründe.

    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Die jüngste Nervosität rund um eine mögliche Überhitzung im US-Techsektor bringt Anleger dazu, sich auf Plan B vorzubereiten. Strategen auf beiden Seiten des Atlantiks sehen deutliche Anzeichen für eine Umschichtung – weg von überteuerten KI-Highflyern, hin zu widerstandsfähigeren Anlageklassen. Besonders drei Bereiche rücken dabei in den Fokus: europäische Aktien, Staatsanleihen und Value-Werte.

    Auslöser ist der anhaltende Druck auf einzelne, KI-nahe US-Titel. Arnaud Girod, Chefökonom und Cross-Asset-Stratege bei Kepler Cheuvreux, geht davon aus, dass vor allem Halbleiterwerte vor einer längeren Belastungsphase stehen. Zwar hätten große Tech-Konzerne ihre Investitionspläne für Rechenzentren weiter nach oben geschraubt, doch physische Grenzen – von Stromkapazitäten bis zu Netzanschlüssen – bremsten den Boom. Verzögerungen bei neuen Rechenzentrumsprojekten werden somit zu einem realen Risiko.

    Während US-Tech unter Bewertungsfragen leidet, sehen Profis Chancen in Europa. Die dortige Börse sei weit weniger stark von der KI-Euphorie getrieben, weshalb sie laut Girod als Diversifizierungsbaustein geeignet sei. Auch Versorger-Aktien konnten zuletzt profitieren, auch wenn der Effekt bislang gering blieb.

    Parallel dazu erlebt der Anleihemarkt ein Comeback. Mit Renditen um 4 Prozent bieten US-Treasuries wieder eine echte Alternative zu Aktien. Die Gefahr steigender Inflation besteht zwar weiterhin, doch die politische Kurskorrektur bei Zöllen nimmt etwas Druck vom Kessel.

    Ein weiterer Klassiker rückt für 2026 zudem ins Rampenlicht: Value-Aktien. John Blank von Zacks Investment Research erwartet laut CNBC eine breite Rotation in Substanzwerte mit Wachstumselementen, zu denen auch gebeutelte Biotech-Titel, Industriewerte und Banken gehören.

    Parallel dazu löst sich die Markterzählung rund um die "Magnificent Seven" sichtbar auf. Die jüngsten 13-F-Meldungen großer Investoren zeigen deutliche Unterschiede im Umgang mit den Big Techs: Von neuen Milliardenpositionen in Alphabet bis zu starken Reduzierungen bei Apple ist alles dabei. Der Pauschal-Hype weicht damit zunehmend einer Analyse einzelner Titel.

    Für Anleger bedeutet das: Die Zeit der einfachen Tech-Wette könnte vorerst vorbei sein. Diversifikation ist wieder Trumpf.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



