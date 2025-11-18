    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Zinssorgen belasten Dax weiterhin

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt auf tiefstes Niveau seit Juni, Anleger vorsichtig.
    • US-Börsen leiden unter Zinssenkungszweifeln, Verluste.
    • Asiatische Märkte geben nach, Nikkei 225 um 3% gefallen.
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - WEITER UNTER DRUCK - Die zunehmende Vorsicht der Anleger könnte den Dax am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückwerfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 1,4 Prozent tiefer auf 23.255 Punkte. Damit würde der Dax im Kurschart etwas Porzellan zerschlagen. Denn er würde unter seine einfache 200-Tage-Durchschnittslinie zurückfallen, was letztmals in der heftigen Zwischenkorrektur im April der Fall war. Zudem würde der Dax unter das Zwischentief vom September rutschen. In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob der Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wieder angelaufen würde. Inzwischen sichern die Anleger aber immer mehr ihre Gewinne. Der Dax liegt 2025 immerhin weiter 18 Prozent im Plus. Denn es herrscht die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nicht weiter senken wird - eine Aussicht, die gerade zinssensitive Wachstumswerte belastet. Umso gespannter und auch ängstlicher wartet der Markt auf den Quartalsbericht des KI-Riesen Nvidia am Mittwochabend. Denn die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz wurden zuletzt ohnehin immer stärker infrage gestellt. Zudem werfen US-Arbeitsmarktzahlen am Donnerstag ihre Schatten voraus.

    USA: - VERLUSTE - Zunehmende Zweifel an einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed haben die US-Börsen zum Wochenauftakt belastet. Der Dow Jones Industrial verlor am Montag 1,18 Prozent auf 46.590,24 Punkte und fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit vier Wochen. "Nach der Leitzinssenkung im Oktober (...) äußerten sich einige Fed-Vertreter zurückhaltend hinsichtlich weiterer Lockerungen", schrieben die Experten der Deutschen Bank. Damit hätten zuletzt auch die Zinssenkungserwartungen der Finanzmarktakteure deutlich abgenommen. Die Marktteilnehmer hielten sich wohl auch vor den in den kommenden Tagen anstehenden Konjunkturdaten und der Quartalsbilanz des Chip-Schwergewichts Nvidia zurück. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,92 Prozent auf 6.672,41 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,83 Prozent auf 24.799,92 Zähler.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asien haben am Dienstag im Sog einer sehr schwachen Wall Street nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 knickte im späten Handel um rund drei Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um fast zwei Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,7 Prozent nachgab.

    ^
    DAX 23590,52 -1,20%
    XDAX 23468,72 -1,52%
    EuroSTOXX 50 5640,94 -0,93%
    Stoxx50 4787,44 -0,39%

    DJIA 46590,24 -1,18%
    S&P 500 6672,41 -0,92%
    NASDAQ 100 24799,92 -0,83%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 128,77 +0,12% °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1595 0,06%
    USD/Yen 155,12 -0,07%
    Euro/Yen 179,86 -0,01%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 89.992 -2,29%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 63,77 -0,43 USD WTI 59,48 -0,43 USD °

    /mis

    DAX

    -0,89 %
    -3,47 %
    -3,37 %
    -4,99 %
    +20,47 %
    +62,19 %
    +77,36 %
    +113,12 %
    +198,55 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 186,6 auf Nasdaq (18. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +9,86 %/+25,94 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
