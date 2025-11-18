SFC Energy: Starkes Q4 erwartet dank hohem Auftragseingang & Defense
SFC Energy AG erwartet ein starkes Schlussquartal 2025, unterstützt durch hohe Aufträge und Defense-Wachstum, trotz leicht gesunkenem Umsatz und Margen in den ersten neun Monaten.
Foto: SFC Energy AG
- SFC Energy AG erwartet ein starkes Schlussquartal 2025, unterstützt durch hohen Auftragseingang im dritten Quartal und einen höheren Anteil im Defense-Segment.
- Der Konzernumsatz der ersten neun Monate 2025 liegt mit 102,709 TEUR leicht unter dem Vorjahreswert von 105,190 TEUR.
- Das bereinigte EBITDA und EBIT sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, mit einer EBITDA-Marge von 10,5% (9M/2024: 17,3%) und einer EBIT-Marge von 4,9% (9M/2024: 13,0%).
- Maßnahmen zur Kostenoptimierung zeigen Wirkung, insbesondere bei IT- und ERP-Investitionen, die sich seit dem dritten Quartal 2025 normalisieren.
- Die Prognose für 2025 wurde präzisiert: Der Umsatz wird am unteren Ende des Korridors erwartet, ebenso das bereinigte EBITDA und EBIT.
- SFC Energy hat seine regionale Präsenz in Asien durch den Einstieg bei Oneberry Technologies erweitert und erwartet eine Verbesserung im vierten Quartal 2025.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SFC Energy ist am 18.11.2025.
Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,440EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,74 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,760EUR das entspricht einem Plus von +2,38 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.997,70PKT (-0,73 %).
-8,27 %
-7,57 %
-15,56 %
-13,85 %
-23,58 %
-32,44 %
-8,17 %
+223,52 %
-50,32 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
