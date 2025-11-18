Flughafen Wien AG: Starkes Wachstum in Q1-3/2025 bei Passagieren & Gewinn
Der Flughafen Wien hebt ab: Mit beeindruckenden Passagierzahlen und solider finanzieller Performance fliegt die Flughafen-Wien-Gruppe im Jahr 2025 auf Erfolgskurs.
- Passagierwachstum in Q1-3/2025: 32,9 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe (+4,0%), 24,6 Mio. Passagiere (+1,9%) am Standort Wien-Schwechat.
- Positive finanzielle Entwicklung in Q1-3/2025: Umsatz +6,7% auf € 845,5 Mio., EBITDA +2,4% auf € 377,1 Mio. und EBIT +3,8% auf € 278,8 Mio.
- Periodenergebnis steigt um 4,2% auf € 215,7 Mio.
- Investitionen von rund € 300 Mio. – neues Hotel mit 510 Zimmern eröffnet um den Jahreswechsel.
- Wachstum bei Verkehrsentwicklung im Oktober 2025: 4,1 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe (+6,7%) und 3,1 Mio. Passagiere am Standort Wien (+3,7%).
- Finanz- und Verkehrs-Guidance für 2025 unverändert: Erwartung von rund 42 Mio. Passagieren in der Flughafen-Wien-Gruppe und rund 32 Mio. Passagieren am Standort Wien.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Vienna International Airport ist am 18.11.2025.
Der Kurs von Vienna International Airport lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,70EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
