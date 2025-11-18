Bergbau-Riese senkt Kosten: Produktionsstopp, US-Aufschläge und Lithium-Exit!

Rio Tinto hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es die Produktion in seiner Aluminiumoxidraffinerie Yarwun in Queensland, Australien, um 40 Prozent reduzieren wird. Das Bergbauunternehmen teilte mit, dass die geringere Produktion die Lebensdauer der Mine bis 2035 verlängern wird. Dadurch wird nach eigenen Aussagen auch die Pürfung weiterer Optionen zur Betriebserweiterung und Modernisierung ermöglicht.



Bei der aktuellen Produktionslage wird die Kapazität der Absetzanlage voraussichtlich im Jahr 2031 erreicht sein. Der Plan sieht eine Reduzierung der jährlichen Aluminiumoxidproduktion um 1,2 Millionen Tonnen von 3 Millionen Tonnen vor und betrifft 180 der 725 Arbeitsplätze in der Raffinerie. Rio Tinto versicherte, dass die Kundennachfrage und der übrige Betrieb nicht beeinträchtigt werden.



Kurz zuvor hat der weltweit größte Aluminiumproduzent angekündigt, auf seine Aluminiumlieferungen in die USA Zuschläge zu erheben. Der nordamerikanische Markt, der bereits durch Importzölle unter Druck steht, könnte durch diese Entscheidung weiter destabilisiert werden. Die Maßnahme erfolgt in Zeiten, in der die Nachfrage das Angebot übersteigt und die Lagerbestände niedrig sind.





Die Einführung dieser Zuschläge ist eine direkte Reaktion auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die durch die Zölle geschaffen wurden. Die Zölle haben die Kosten für Aluminiumimporte in die USA erheblich erhöht, was zu einem Anstieg der Verbraucherpreise geführt hat. Aus diesem Grund sieht sich das Unternehmen gezwungen, diese zusätzlichen Kosten an die Kunden weiterzugeben, um die Rentabilität zu sichern.



Rio Tinto sorgte außerdem vor wenigen Tagen für Schlagzeilen, als das Unternehmen beschlossen hat, das Lithium-Projekt Jadar in Serbien zu stoppen. Nach Aussage von Vorstandschef Simon Trott betrachtet Rio Tinto Jadar weiterhin als wichtiges Projekt, könne jedoch die derzeitigen Ausgaben angesichts fehlender Fortschritte bei den Genehmigungen nicht aufrechterhalten.

Das über 2,4 Milliarden US-Dollar schwere Projekt galt als Schlüssel für die europäische Energie-Wende, war allerdings seitdem die Lagerstätte 2004 entdeckt wurde, problembehaftet. Sogar in der Bevölkerung gab es Widerstand gegen das Projekt. Nun sollen mit der Schließung des Projekts weitere Kosten gesenkt werden.



Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 59,37EUR auf Tradegate (18. November 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.

