    RBC stuft Rolls-Royce auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Rolls-Royce beim Kursziel von 1275 Pence mit "Outperform" aufgenommen. Das Management habe den Triebwerksbauer in den vergangenen Jahren mit einer wieder verbesserten Geschäftsentwicklung wieder auf die Beine gestellt, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Darauf aufbauend betonte er das nach wie vor sehr attraktive Portfolio im Bereich der Großraumflugzeuge./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 12,53EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Mark Fielding
    Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 12,75
    Kursziel alt: 12,75
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


