Verve Group setzt nach Umbau auf starkes Schlussquartal - Neue Prognose

"Interessante Reaktion".

Da frage ich mich mal ernsthaft, was "der Markt" da bitte eigentlich alles vom Q3 "erwartet" haben will? Das ist doch verrückt?





Das die Unification-Probleme erst Ende Juli gelöst waren (und es auch etwas dauert, bis "Folgeaufträge" wieder ihr Normalniveau erreichen), war doch bekannt?

Das muss sich doch erstmal alles wieder richtig "einruckeln" ... und erst dann können auch die Effektivitätssteigerungen doch überhaupt greifen!

Und auch das die Aufstockung des Vertriebspersonals, sowie die beiden Übernahmen (die ja erstmal temporär die EBITDA-Margen verwässern!) ebenfalls belasten ...

und auch das der USD seit 6 Monaten "nicht mehr der selbe ist" , sollte man eigentlich mitbekommen haben.

Also wer da "glänzende Q3-Zahlen" erwartet hat, hat sich zuvor gar nicht mit Verve beschäftigt!





Lege ich meine Erwartungen zugrunde, sind die Zahlen gar nicht soooo schlecht. Der Umsatz trifft mit 110 Mio. USD (like-for-like) z.B. exakt meine Erwartungen!

Beim adjusted EBITDA sind die Zahlen für mich tatsächlich auch "enttäuschend" , denn hier hatte ich mit etwas weniger Rückgang (- 15%) gerechnet. 🤔

Das die Zahlen "alles andere als glänzend" sind , wird hier niemand abstreiten (aber das hat ja hier von uns auch niemand ernsthaft erwartet)





Aber was waren denn dann bitte die "Erwartungen des Marktes" , wenn man so massiv auf die Zahlen reagiert, die "in etwa so zu erwarten" waren?

Zumal ja auch der Ausblick (auf 2026) durchaus "zuversichtlicht" ist. Natürlich muss das Management dann auch bald beweisen, dass sich die Unification auch tatsächlich gelohnt hat und die Kosten massiv reduziert (und damit die Margen stützt). Insgesamt ist die Reaktion m.M.n. daher trotzdem völlig überzogen!