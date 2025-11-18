RBC stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding erwartet laut seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse bis zum Ende dieses Jahrzehnts weiterhin umfangreiche Nachfrage im Bereich der Flugzeugtriebwerke. Safran sei ein erstklassiger Triebwerkhersteller mit attraktiven langfristigen Perspektiven, aber einem übermäßig hohen Bewertungsabschlag./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:46 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 302,2EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

