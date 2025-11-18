RBC stuft Safran auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding erwartet laut seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse bis zum Ende dieses Jahrzehnts weiterhin umfangreiche Nachfrage im Bereich der Flugzeugtriebwerke. Safran sei ein erstklassiger Triebwerkhersteller mit attraktiven langfristigen Perspektiven, aber einem übermäßig hohen Bewertungsabschlag./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 302,2EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte