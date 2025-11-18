Pullback angelaufen

Die Ausgelassenheit im Technologiesektor, dem auch American Express angehört, scheint vorläufig ein Ende gefunden zu haben. Das Wertpapier korrigiert seit letzter Woche vergleichsweise stark und steuert auf die Zwischenhochs aus Ende September bei 349,19 US-Dollar und den knapp darunter verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt zu. Weitere Abschläge in diesen Bereich sind stark anzunehmen, könnten zeitweise sogar auf 345,84 US-Dollar talwärts reichen, bis eine Reihe von Unterstützungen und auch der seit Ende April bestehende Aufwärtstrend greifen. Genau in diesem Bereich würde es sich im Anschluss lohnen, antizyklisch vorzugehen und ein kurzzeitiges Long-Engagement anzuvisieren. Potenzielle Erholungsziele lassen sich nach aktueller Auswertung bei 356,29 und darüber im Bereich von 365,94 US-Dollar ausmachen. Kommt es jedoch entgegen den Erwartungen zu einem Aufwärtstrendbruch, müsste mit empfindlichen Rücksetzern auf 326,27 und 312,82 US-Dollar bei American Express gerechnet werden, eine solche Entwicklung würde sich dann tendenziell für den Aufbau von Short-Positionen anbieten. Für beide Fälle werden gleich im Anschluss passende Scheine vorgestellt.

1. Short-Position unter 330,00 US-Dollar eröffnen , Stopp über 338,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 326,27/312,82 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

American Express Comp. (Tageschart in US-Dollar)

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8R0E Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,08 - 5,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 283,3132 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 283,3132 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 342,51 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,80 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5FRV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,41 - 4,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 392,3783 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 392,3783 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 342,51 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 312,82 US-Dollar Hebel: 6,65 Kurschance: + 33 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

