Schwacher Wochenstart

Dringende Liquiditätsprobleme durch einen gesteigerten Abruf von Finanzmitteln eines Notfalltopfes (Reverse Repo) der US-Notenbank Fed hat diese am Freitag veranlasst, eine Notsitzung abzuhalten. Zeitgleich wollen einige Notenbanker im Dezember die Zinsen vorerst nicht weiter senken und warten erst einmal den Effekt durch das Ende der Bilanzreduzierung ab. Die aktuelle Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember wird derzeit mit 43 Prozent bewertet. An die Verluste der letzten Tage hat der DAX zu Beginn dieser Woche unmittelbar angeknüpft und sich zum regulären Xetra-Handelsschluss auf 23.590 Punkte talwärts begeben, wodurch erneut der Support bei 23.476 Punkten in den Fokus gerückt ist. Sollten weitere Gewinnmitnahmen unter dieses Niveau erfolgen, könnte ein neuerliches Short-Engagement mit einem Ziel bei 23.284 Zählern und darunter den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 23.137 Punkten ins Auge gefasst werden, übergeordnet darf sogar ein Rückgang auf rund 23.000 Punkte in einem derartigen Szenario angenommen werden. Auf der Oberseite hat sich der DAX durch die Verluste der letzten Tage den Rückweg sichtlich verbaut, aus technischer Sicht dürfte ein neuerliches Kaufsignal mit einem übergeordneten Ziel bei 24.961 Punkten erst über den Kaufmarken von 24.480/24.500 Punkten gelingen. Unter den aktuellen Umständen erscheint dieses Szenario derzeit zweitrangig.

DAX bei 23.590 Punkten

VDAX baut wieder in Richtung Norm-Niveau ab, aber noch leicht erhöht

Nach Shutdown-Ende sorge im US-Techsektor RSI: um 31 fallend, (bärisch) - Sell Stochastik: 98 (überverkauft) MACD: -111 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 15 auf "Extreme Fear" und weiter fallend! Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein! Anlaufmarken nach oben bei 24.000 / 24.350 / 24.479 und 24.639 Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.383 / 23.359 und 23.137 Punkte Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe langsam auf wackeligen Füßen - Rallye könnte aber noch zünden! VDAX-New VDAX-New der Deutschen Börse (14. November 2025): Bei 19,14% (ansteigend) (Vortag: 17,79%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) _____________________________________________________________________ Turbo SHORT-Schein : DU5FZE Einstieg Stop-Sell-Order : 23.476 Punkte Kursziel : 23.137 Punkte Stopp : 23.602 Punkte Renditechance : 40 Prozent Take Profit: 14,04 Euro im Schein Zeithorizont : 3 - 5 Tage _____________________________________________________________________ Weitere Ideen: 1. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte 2. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7W5S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,58 - 9,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.541,38 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.541,38 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.590,53 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,50 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5FZE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,51 - 9,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.417,78 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.417,78 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.590,53 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.137 Punkte Hebel: 24,84 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

