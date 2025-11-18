Großinvestoren springen ab

Kaum eine Aktie hängt so sehr am Erfolg der KI wie das Papier des Chipkonzerns NVIDIA. Zuletzt stieg der Wert des Chipproduzenten auf mehr als 5 Billionen US-Dollar und unterstreicht die Bewertungsfantasie der Anleger. Mit dem jüngsten Rückfall von den Rekordhochs aus Ende Oktober hat sich das Chartbild jedoch ein Stück weit eingetrübt, kann aber noch nicht als dramatisch eingestuft werden. Dennoch sollte der Bereich um die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung, verlaufend bei 180,60 US-Dollar, sorgfältig beobachtet werden, es droht nämlich ein Trendbruch. Ein solcher würde unweigerlich Verlustrisiken zurück auf 170,29 und darunter auf 164,07 US-Dollar auflösen und sich für ein entsprechendes Engagement auf der Unterseite anbieten. Der Bauboom von Rechenzentren in den USA unterstreicht die starke Abhängigkeit von Strom als Energieträger, der zunehmend knapp wird und schon jetzt einige Zentren nicht betrieben werden können und somit keinen Nutzen bringen. Erhebliche Investitionen stehen derzeit im Feuer, auch die Nutzungsdauer der Chips wurde bei einigen Investitionen als viel zu lang eingestuft. All dies könnte NVIDIA in Zukunft auf die Füße fallen und das Wertpapier auf mittelfristige Sicht weiter belasten. Um das Chartbild wieder zugunsten bullischer Maklernehmer zu drehen, bedarf es auf der Oberseite eines Kurssprungs, mindestens über das Niveau von 200,00 US-Dollar, damit noch einmal das Rekordhoch aus Ende Oktober bei 212,19 US-Dollar angesteuert werden kann. Gelingt es auch diese Hürde zu knacken, könnte die Aktie in Richtung 219,83 US-Dollar weitermarschieren. Achtung, NVIDIA wird am Mittwoch Zahlen vorstellen, es ist mit erheblicher Volatilität zu rechnen!

1. Short-Position unter 180,60 US-Dollar eröffnen , Stopp über 188,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 164,07 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1EW0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,76 - 1,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 164,3932 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 164,3932 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 184,72 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,06 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU43MU Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,07 - 2,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 208,8622 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 208,8622 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 184,72 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 164,07 US-Dollar Hebel: 7,67 Kurschance: + 63 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

