    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSFC Energy AktievorwärtsNachrichten zu SFC Energy
    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird noch verhaltener bei Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • SFC Energy senkt Umsatzprognose auf 146,5 Mio. €
    • Bereinigtes Ebitda wird auf 13 bis 19 Mio. € geschätzt
    • Umsatzrückgang um 2,4 % auf 102,7 Mio. € im Jahr
    Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird noch verhaltener bei Prognose
    Foto: SFC Energy AG

    BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy blickt wegen Verzögerungen bei Rüstungsaufträgen noch etwas pessimistischer auf das Gesamtjahr als bisher. Der Umsatz dürfte nun am unteren Ende der zuletzt anvisierten Spanne von 146,5 bis 161 Millionen Euro landen, hieß es am Dienstag vom SDax -Unternehmen in Brunnthal. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stellt der Vorstand die Anleger auf die untere Hälfte von 13 bis 19 Millionen Euro ein.

    Zwar erwartet das Unternehmen im Rest des Jahres dank eines hohen Auftragseingangs im dritten Quartal eine spürbare Verbesserung gegenüber den vergangenen beiden Quartalen. Allerdings berücksichtige die Prognose auch die anhaltenden Unsicherheiten in wesentlichen Märkten und Verzögerungen bei internationalen Vergaben im Rüstungsbereich. Ende Juli bereits hatte SFC die ursprüngliche Prognose gesenkt.

    In den ersten neun Monaten ging der Umsatz im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf 102,7 Millionen Euro zurück, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um knapp 41 Prozent auf 10,8 Millionen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 8,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor./men/mis

    SFC Energy

    -6,65 %
    -7,57 %
    -15,56 %
    -13,85 %
    -23,58 %
    -32,44 %
    -8,17 %
    +223,52 %
    -49,44 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 15.979 auf Ariva Indikation (18. November 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um -7,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 220,40 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der SFC Energy Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +42,41 %/+66,14 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SFC Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den deutlichen Kursrückgang der SFC Energy Aktie auf ein Fünf-Jahres-Tief, technische Unterstützungen bei 10 €, die bevorstehende Quartalsmitteilung und die Einschätzung, ob das Unternehmen eine Trendwende schaffen kann. Es werden fundamentale und technische Aspekte sowie die Bewertung der Aktie im aktuellen Marktumfeld erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SFC Energy eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird noch verhaltener bei Prognose Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy blickt wegen Verzögerungen bei Rüstungsaufträgen noch etwas pessimistischer auf das Gesamtjahr als bisher. Der Umsatz dürfte nun am unteren Ende der zuletzt anvisierten Spanne von 146,5 bis 161 Millionen …