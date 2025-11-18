Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird noch verhaltener bei Prognose
- SFC Energy senkt Umsatzprognose auf 146,5 Mio. €
- Bereinigtes Ebitda wird auf 13 bis 19 Mio. € geschätzt
- Umsatzrückgang um 2,4 % auf 102,7 Mio. € im Jahr
BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy blickt wegen Verzögerungen bei Rüstungsaufträgen noch etwas pessimistischer auf das Gesamtjahr als bisher. Der Umsatz dürfte nun am unteren Ende der zuletzt anvisierten Spanne von 146,5 bis 161 Millionen Euro landen, hieß es am Dienstag vom SDax -Unternehmen in Brunnthal. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stellt der Vorstand die Anleger auf die untere Hälfte von 13 bis 19 Millionen Euro ein.
Zwar erwartet das Unternehmen im Rest des Jahres dank eines hohen Auftragseingangs im dritten Quartal eine spürbare Verbesserung gegenüber den vergangenen beiden Quartalen. Allerdings berücksichtige die Prognose auch die anhaltenden Unsicherheiten in wesentlichen Märkten und Verzögerungen bei internationalen Vergaben im Rüstungsbereich. Ende Juli bereits hatte SFC die ursprüngliche Prognose gesenkt.
In den ersten neun Monaten ging der Umsatz im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf 102,7 Millionen Euro zurück, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um knapp 41 Prozent auf 10,8 Millionen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 8,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 15.979 auf Ariva Indikation (18. November 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um -7,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,56 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 220,40 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der SFC Energy Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +42,41 %/+66,14 % bedeutet.
Viele Unternehmen aus dem Segment kämpfen mit hohen Forschungs- und Entwicklungskosten und haben Schwierigkeiten, nachhaltig profitabel zu wirtschaften. Anleger fliehen regelrecht aus diesen Papieren – unabhängig davon, wie die operative Geschäftsentwicklung einzelner Unternehmen tatsächlich aussieht. Der Verkaufsdruck ist branchenweit spürbar und trifft auch SFC Energy mit voller Wucht.
Die Diskrepanz zwischen solidem Geschäftsmodell und desolatem Chartbild bleibt damit vorerst bestehen. Ob die positiven Auftragsmeldungen irgendwann für eine Trendwende ausreichen, ist offen. Solange das negative Momentum den Sektor im Griff hat, dürfte es schwer werden, das Ruder herumzureißen.
- Ich weiß nicht, welchen Mehrwert das ewige posten dieser angeblich total überhöhten Vorstandsgehälter haben soll. Gehts euch nur um bashing und Verunsicherung? Die Gesamtvergütung des SFC Energy-Vorstands lag 2024 bei rund 444.000 € für CEO für Peter Podesser. Weitere Vorstandsmitglieder erhielten vergleichbare, aber teils niedrigere Beträge. Die Aufsplittung in fixe, variable, usw. erspare ich mir. Laut Simply Wall St liegt die Vergütung im Branchendurchschnitt, ist also weder über- noch unterdurchschnittlich. Das sind Gehälter, die jeder Geschäftsführer einer Berliner Einrichtung im öffentlichen Dienst (Verkehrsbetriebe, Wohnungsbau, Versorgung, pp.) locker einstreicht. Dann liefer mal substantiell, was Podesser &co. einstreichen und was daran ungerechtfertigte Bereicherung ist.
Unternehmen, bei denen sich die Vorstände gemessen an Unternehmensgröße und Profitabilität kombiniert minimalster Eigenbeteiligung, viel zu viel an Tantiemen genehmigen, sind mit Vorsicht zu genießen.