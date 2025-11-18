Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird noch verhaltener bei Prognose

In den ersten neun Monaten ging der Umsatz im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf 102,7 Millionen Euro zurück, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um knapp 41 Prozent auf 10,8 Millionen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 8,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor./men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 15.979 auf Ariva Indikation (18. November 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um -7,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,56 %.

Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 220,40 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der SFC Energy Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +42,41 %/+66,14 % bedeutet.