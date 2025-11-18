Mehr als jeder zweite Rentner will mit der Aktivrente mehr arbeiten (FOTO)

Berlin (ots) - Politiker, Ökonomen und Arbeitsmarktexperten diskutieren derzeit,

ob die geplante Aktivrente tatsächlich dazu führen wird, dass mehr Rentnerinnen

und Rentner länger arbeiten. Doch bislang wurde kaum thematisiert, welchen

konkreten Einfluss die Aktivrente auf das tatsächliche Arbeitspensum haben

könnte - sowohl bei Seniorinnen und Senioren, die bereits neben der Rente

arbeiten, als auch bei denjenigen, die es planen.



Eine aktuelle Umfrage von Silvertalent, der führenden Jobplattform für Menschen

im Ruhestand, unter 1.125 Seniorinnen und Senioren liefert nun erstmals

Antworten: Mehr als jeder zweite Rentner (55 %) plant, durch die Aktivrente

künftig mehr zu arbeiten.





"Die Aktivrente hat ein bislang unterschätztes Potenzial", sagt Christian

Ahrendt, Gründer und Geschäftsführer von Silvertalent. "Wenn Arbeit im Alter

attraktiver wird, wächst nicht nur die Bereitschaft, aktiv am Arbeitsleben

teilzunehmen, sondern dabei auch mehr Stunden zu arbeiten."



Der klassische Minijob wird durch längere Teilzeitarbeit abgelöst



Die Umfrage zeigt klare Verschiebungen bei der gewünschten Wochenarbeitszeit:



Bisher möchten die meisten Rentner bis zu 10 Stunden pro Woche arbeiten (36 %).

Mit Einführung der Aktivrente sinkt dieser Anteil auf 21 %. Gleichzeitig steigt

der Anteil derjenigen, die 11 bis 15 Stunden pro Woche arbeiten möchten, von 24

% auf 27 %, während 16-20 Stunden sogar von 22 % auf 34 % zulegen. Die Gruppe,

die mehr als 20 Stunden arbeiten will, bleibt stabil (18 %).



Damit zeigt sich: Der klassische Minijob (bis zu 10 Stunden) verliert deutlich

an Gewicht - längere Teilzeitarbeit unter Rentnern wird zur neuen Norm.



Wieviel Deutschlands Rentner durch die Aktivrente mehr arbeiten wollen:



- 17 % planen eine moderate Steigerung um bis zu fünf Stunden pro Woche.

- Jeder Fünfte (20 %) möchte rund zehn Stunden pro Woche zusätzlich arbeiten.

- Jeder Zehnte (9 %) plant, seine Arbeitszeit um mehr als zehn Stunden zu

erhöhen.

- Ebenfalls jeder Zehnte (9 %) will seine Arbeitszeit sogar um mehr als 20

Stunden pro Woche ausweiten.

- Ein Drittel (33 %) gibt an, keine Veränderung des Arbeitspensums zu planen.

- 12 % sind noch unentschlossen.



Diese Werte zeigen: Mehr als jeder zweite Rentner (55 %) plant bereits einen

konkreten Zuwachs in der geplanten Wochenarbeitszeit.



Ein Signal an Arbeitgeber



Die Ergebnisse machen deutlich, dass mit der Aktivrente eine bislang ungenutzte

Reserve an Arbeitskraft aktiviert werden kann. Gerade in Zeiten des

Fachkräftemangels ist das eine Chance für Unternehmen, auf erfahrene und

motivierte ältere Mitarbeitende zu setzen.



"Unsere Zahlen zeigen, dass viele ältere Menschen bereitstehen. Sie brauchen nur

die richtigen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Teilzeitangebote",

so Ahrendt.



Über die Umfrage



Die Online-Umfrage wurde im Oktober 2025 unter 1.125 Seniorinnen und Senioren

durchgeführt, die sich auf silvertalent.de registriert haben und aktiv nach

passenden Tätigkeiten im Ruhestand suchen oder bereits arbeiten.



Über Silvertalent



Silvertalent ist Deutschlands führende Jobplattform für Menschen im Ruhestand.

Über 50.000 registrierte Seniorinnen und Senioren nutzen Silvertalent, um

sinnvolle und flexible Tätigkeiten zu finden, die zu ihren Lebensumständen

passen.



Nur bei Silvertalent finden Ü60-Fachkräfte ausschließlich Jobs, die speziell auf

ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind - von Arbeitgebern, die Erfahrung,

Zuverlässigkeit und Lebenskompetenz bewusst schätzen. Die Plattform legt dabei

besonderen Wert auf einfache Prozesse, flexible Arbeitszeitmodelle und eine

wertschätzende Kommunikation zwischen Unternehmen und Bewerbern.



Mit silver+ begleitet Silvertalent Seniorinnen und Senioren mit Hilfe modernster

KI-Unterstützung entlang des gesamten Bewerbungsprozesses - vom persönlichen

Jobcoach über Unterstützung beim Motivationsschreiben und Bewerbungsgespräch bis

hin zu Hilfestellungen bei Steuer- und Rentenfragen.



So schafft Silvertalent eine Brücke zwischen Erfahrung und Bedarf: Seniorinnen

und Senioren bleiben aktiv und eingebunden, während Unternehmen auf

verlässliche, motivierte Arbeitskräfte zurückgreifen können. Weitere Infos unter

https://www.silvertalent.com/ .



Pressekontakt:



Christian Ahrendt

mailto:info@silvertalent.com

030 520 144 73



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181429/6160517

OTS: Silvertalent GmbH







