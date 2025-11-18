Bedsure präsentiert Stiftung Warentest-Heizdecken-Testsieger am Cyber Monday und Black Friday

HAMBURG, Deutschland, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Was gibt es Schöneres, als sich jetzt zuhause kuschelig warm und gemütlich auf der Couch oder im Bett einzumummeln. Bedsure, einem der führenden Anbieter in Deutschland, gehört zu den fünfjährigen Heimtextilien-Bestsellern auf Amazon mit Millionen treuer Nutzer:innen. Hier kommen die besten Angebote zum Black Friday und Cyber Monday ab dem 20 November.

Stiftung Warentest hat die Heizdecke getestet und mit 1,2 als vertrauenswürdigste, hochwertige Wahl" bewertet. Mit 240-g-Flanell-Ober- und 200-g-Premium-Sherpa-Unterseite bietet diese Wärmedecke nicht nur luxuriösen Komfort, die Abschaltautomatik und sechs Heizstufen mit zehn Zeiteinstellungen bieten außerdem Sicherheit für jeden Wärmetyp. Sie ist GS-, CE- und ROHS-zertifiziert, hat 74 fühlt Sicherheitstests durchlaufen. Dabei verbraucht sie nur 1/20 eines regulären 2000-W-Heizgeräts.

UVP*: 54,99 Euro. Im Aktionszeitraum bis zu 27% Rabatt. Rabattstaffelungen variieren nach Größen und Farbe.

Kuschelig warm und langlebig

Das Gewaschene Baumwolle Uni Bettwäsche Set und das Gebürstete Polyester Mikrofaser Bettwäsche Set aus 100% Polyester bzw. Baumwolle halten beide kuschelig warm, sind dabei aber ultraweich und atmungsaktiv bei dauerhafter Haltbarkeit durch saubere Nahtkonstruktionen, hochwertige, geprüfte Materialien und durchdachte Details wie Reißverschlüsse und Eckbänder.

UVP*: 28,04 Euro und 31,00 Euro. Im Aktionszeitraum bis zu 33% Rabatt. Rabattstaffelungen variieren nach Größen und Farbe.

OEKO-TEX-zertifizierte Kuscheleinheit auf Bett und Couch

Die Bedsure Fleece Kuscheldecke und die Bedsure Flauschige Sherpa Kuscheldecke sind warm und trotzdem ultraweich und langlebig, dank qualitativ hochwertiger Materialien. Sie bieten besonders im Winter höchsten Komfort und die perfekte Balance aus Gewicht und Wärme. Beide Kuscheldecken sind OEKO TEX-zertifiziert und mit sauberen Nähten verarbeitet.

UVP*: 18,99 Euro und 19,56 Euro. Im Aktionszeitraum bis zu 33% Rabatt. Rabattstaffelungen variieren nach Größen und Farbe.

*Unverbindliche Preisempfehlung. Preise liegen im Ermessen des Handels.

Über Bedsure

Bedsure ist eine der meistverkauften Online-Bettwäschemarken auf Amazon (über 100.000 5-Sterne-Bewertungen) und bietet eine Reihe von kuschelig weichen, stilvollen und langlebigen Produkten. Der Slogan "Get Cozy" ist mehr als nur ein Slogan, es ist das Gefühl, das beim Berühren der Produkte spürbar ist. Die mit der einzigartigen GentleSoft-Technologie hergestellten Kuscheldecken, Tagesdecken und Bettwäscheprodukte schaffen gemütliche Erlebnisse, die den Komfort und die Schönheit eines jeden Zuhauses steigern – leicht erschwinglich, leicht zugänglich, vielseitig und langlebig. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website.

