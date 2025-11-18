DroneShield Aktie leidet unter Verkäufen - 18.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -11,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,37 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DroneShield insgesamt ein Minus von -37,00 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -27,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +211,81 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -27,28 % 1 Monat -44,56 % 3 Monate -37,00 % 1 Jahr +189,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene DroneShield Aktie, die aufgrund von Kapitalmaßnahmen und Aktienverkäufen auf etwa 1,3 € gefallen ist. Nutzer befürchten einen weiteren Rückgang unter 1 €, falls bis Ende Q4 keine neuen Aufträge eingehen. Zudem wird die hohe Marktkapitalisierung im Vergleich zum Umsatz als überzogen kritisiert, während technische Analysen zeigen, dass der Kurs um bestimmte Unterstützungslevels pendelt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 906 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.