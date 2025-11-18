Besonders beachtet!
Diginex - Aktie legt am 18.11.2025 stark zu
Am heutigen Handelstag konnte die Diginex Aktie bisher um +4,12 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.
Diginex aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.11.2025
Die Diginex Aktie konnte bisher um +4,12 % auf 12,120€ zulegen. Das sind +0,480 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +29,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Diginex Aktie. Nach einem Plus von +29,05 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 12,120€, mit einem Plus von +4,12 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Diginex einen Gewinn von +120,32 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um -20,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,29 %.
Diginex Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-20,05 %
|1 Monat
|-7,29 %
|3 Monate
|+120,32 %
Informationen zur Diginex Aktie
Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,13 Mio. € wert.
Diginex Aktie jetzt kaufen?
Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.