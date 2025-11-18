Delivery Hero Aktie weiter abwärts - 18.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Mit einer Performance von -4,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Delivery Hero Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,18 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Delivery Hero Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -32,43 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um -8,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,99 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Delivery Hero einen Rückgang von -41,76 %.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,62 % 1 Monat -31,99 % 3 Monate -32,43 % 1 Jahr -58,25 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,74 Mrd. € wert.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.