Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 18.11.2025

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie ist bisher um -4,18 % auf 161,65€ gefallen. Das sind -7,05 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,86 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 161,65€, mit einem Minus von -4,18 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) insgesamt ein Minus von -47,39 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf -44,63 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,42 % 1 Monat -36,75 % 3 Monate -47,39 % 1 Jahr -50,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Microstrategy und Bitcoin. Einige Nutzer sehen die Aktie als unterbewertet und erwarten einen Anstieg auf 250 bis 270 USD, während andere die Nachhaltigkeit des Bitcoin-Kurses infrage stellen. Technische Analysen zeigen einen Rückgang des Bitcoin-Kurses, was sich negativ auf die Aktie auswirken könnte. Skepsis herrscht hinsichtlich des fairen Wertes von Bitcoin, der von einigen als sehr niedrig eingeschätzt wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 268 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,16 Mrd. € wert.

Die hohe Volatilität im Kryptosegment ist nicht jedermanns Sache. Nach der deutlichen Aufwärtsbewegung von knapp 70 % des Bitcoins seit April 2025 von 75.000 USD auf 126.000 USD bis Anfang Oktober 2025 war die Luft der Bullen raus. Innerhalb der …

