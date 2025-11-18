RBC startet MTU mit 'Sector Perform' - Ziel 360 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 353 auf Tradegate (18. November 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,31 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 18,92 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 420,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von +1,98 %/+41,64 % bedeutet.