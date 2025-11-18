ANALYSE-FLASH
RBC startet MTU mit 'Sector Perform' - Ziel 360 Euro
- RBC bewertet MTU mit "Sector Perform" bei 360 Euro.
- MTU stark bei Flugzeug-Erstausrüstern und Wartung.
- Aktien sind fair bewertet, laut RBC-Analyse.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von MTU beim Kursziel von 360 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Triebwerksbauer habe eine attraktive Positionierung im Geschäft mit Flugzeug-Erstausrüstern und sei außerdem stark in der Wartungsnische stationiert, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Die Papiere seien vor diesem Hintergrund aber fair bewertet./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 353 auf Tradegate (18. November 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,31 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 18,92 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 420,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von +1,98 %/+41,64 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über MTU Aero Engines. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich habe viele DAX Titel die deutlich schlechter laufen als der DAX oder MTU (dort läuft das Geschäft aber auch nicht so gut), dass eine MTU schlechter läuft hätte ich nie gedacht, gerade weil man hier momentan ein super Geschäft hat.
Hätte man mich gefragt Anfang des Jahres rückwirkend mit dem Wissen was hier alles gut bei dem Unternehmen läuft, hätte ich gesagt ich habe keine Ahnung wie der DAX läuft, aber MTU steht besser da als der Durchschnitt (und selbst wenn es weniger nach unten gegangen wäre als der DAX)
Die MTU hier macht nur Triebwerke und dabei auch nur bestimmt Teile (manchmal Anteil nur 4% an Triebwerken).
Und by the way, Rolls Rocye ist der grösste Konkurrent von unserer MTU hier weil er der einzigste Triebwerkshersteller ist, der fast keine MTU Teile in ihren Triebwerken verbaut.
Nächstes Jahr sollen Produktionen angehoben werden. Das sollte MTU auch helfen, leider zieht sich immer so etwas bis es in den Zahlen sichtbar ist. Komisch dass MTU aber nicht mit abhebt.
In den Medien steht dann immer mehr Auslieferungen von …, das da eine MTU auch dahintersteht steht halt nirgends.
Übernahmen muss man hier quasi ausschließen.