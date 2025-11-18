    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    GOLDMAN SACHS stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 94 auf 86 Euro gesenkt und die Aktien nach überdurchschnittlichen Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Patrick Creuset hob am Dienstag in seiner Neubewertung zudem das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:13 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,57 % und einem Kurs von 73,95EUR auf Tradegate (18. November 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Patrick Creuset
    Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 86
    Kursziel alt: 94
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


