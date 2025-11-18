Trip.com überrascht mit Mega-Gewinnsprung! Aktie legt nachbörslich zu!

Der singapurische Online-Reisegigant Trip.com meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,87 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Markterwartung bei Weitem. Analysten hatten lediglich mit 1,15 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal waren es 1,25 US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Konsensschätzungen so deutlich wie selten zuvor.

Auch beim Umsatz lief es rund. Trip.com erzielte Erlöse von umgerechnet 2,6 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp 1,4 Prozent über den Analystenschätzungen sowie deutlich über den 2,26 Milliarden US-Dollar des Vorjahres. Damit hat der Konzern in drei der vergangenen vier Quartale sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertroffen – ein Zeichen für eine anhaltend robuste Nachfrage nach Reisen, selbst in einem weltweit uneinheitlichen Konjunkturumfeld.