Online-Reisebüro
Trip.com überrascht mit Mega-Gewinnsprung! Aktie legt nachbörslich zu!
Trip.com überrascht mit einem massiven Gewinnsprung und übertrifft die Analystenerwartungen deutlich. Auch der Umsatz liegt über den Erwatungen. An der Nasdaq legt die Aktie nachbörslich zu. Die Details.
- Trip.com übertrifft Gewinn- und Umsatzprognosen deutlich.
- Aktie steigt nachbörslich um 2,3 % auf 72,50 USD.
- 28 von 30 Analysten empfehlen Kauf der Aktie.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Der singapurische Online-Reisegigant Trip.com meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,87 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Markterwartung bei Weitem. Analysten hatten lediglich mit 1,15 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal waren es 1,25 US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Konsensschätzungen so deutlich wie selten zuvor.
Auch beim Umsatz lief es rund. Trip.com erzielte Erlöse von umgerechnet 2,6 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp 1,4 Prozent über den Analystenschätzungen sowie deutlich über den 2,26 Milliarden US-Dollar des Vorjahres. Damit hat der Konzern in drei der vergangenen vier Quartale sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertroffen – ein Zeichen für eine anhaltend robuste Nachfrage nach Reisen, selbst in einem weltweit uneinheitlichen Konjunkturumfeld.
An der Nasdaq legte die Aktie nachbörslich um knapp 2,3 Prozent auf 72,50 US-Dollar zu.
Trip.com ist ein führendes Online-Reisebüro mit Hauptsitz in Singapur und Teil der Trip.com Group. Über die Website und die App können Flüge, Hotels, Zugtickets, Mietwagen, Transfers, Touren, Eintrittskarten, eSIM-Karten und viele weitere Dienstleistungen gebucht werden. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq notiert.
Tatsächlich ist auch die Mehrheit der Analysten bei Trip.com bullish. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen derzeit 28 von 30 Analysten den Kauf der Aktie. Nur zwei Analysten empfehlen, die Aktie zu halten.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion