    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsNikkei 225 IndexvorwärtsNachrichten zu Nikkei 225

    Online-Reisebüro

    413 Aufrufe 413 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trip.com überrascht mit Mega-Gewinnsprung! Aktie legt nachbörslich zu!

    Trip.com überrascht mit einem massiven Gewinnsprung und übertrifft die Analystenerwartungen deutlich. Auch der Umsatz liegt über den Erwatungen. An der Nasdaq legt die Aktie nachbörslich zu. Die Details.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trip.com übertrifft Gewinn- und Umsatzprognosen deutlich.
    • Aktie steigt nachbörslich um 2,3 % auf 72,50 USD.
    • 28 von 30 Analysten empfehlen Kauf der Aktie.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Online-Reisebüro - Trip.com überrascht mit Mega-Gewinnsprung! Aktie legt nachbörslich zu!
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Der singapurische Online-Reisegigant Trip.com meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,87 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Markterwartung bei Weitem. Analysten hatten lediglich mit 1,15 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal waren es 1,25 US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Konsensschätzungen so deutlich wie selten zuvor.

    Auch beim Umsatz lief es rund. Trip.com erzielte Erlöse von umgerechnet 2,6 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp 1,4 Prozent über den Analystenschätzungen sowie deutlich über den 2,26 Milliarden US-Dollar des Vorjahres. Damit hat der Konzern in drei der vergangenen vier Quartale sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertroffen – ein Zeichen für eine anhaltend robuste Nachfrage nach Reisen, selbst in einem weltweit uneinheitlichen Konjunkturumfeld.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    24.812,39€
    Basispreis
    15,31
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.800,00€
    Basispreis
    16,08
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    An der Nasdaq legte die Aktie nachbörslich um knapp 2,3 Prozent auf 72,50 US-Dollar zu. 

    Trip.com ist ein führendes Online-Reisebüro mit Hauptsitz in Singapur und Teil der Trip.com Group. Über die Website und die App können Flüge, Hotels, Zugtickets, Mietwagen, Transfers, Touren, Eintrittskarten, eSIM-Karten und viele weitere Dienstleistungen gebucht werden. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq notiert.

    Tatsächlich ist auch die Mehrheit der Analysten bei Trip.com bullish. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen derzeit 28 von 30 Analysten den Kauf der Aktie. Nur zwei Analysten empfehlen, die Aktie zu halten.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Online-Reisebüro Trip.com überrascht mit Mega-Gewinnsprung! Aktie legt nachbörslich zu! Trip.com überrascht mit einem massiven Gewinnsprung und übertrifft die Analystenerwartungen deutlich. Auch der Umsatz liegt über den Erwatungen. An der Nasdaq legt die Aktie nachbörslich zu. Die Details.