    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    333 Aufrufe 333 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax setzt Talfahrt fort - Tief seit Juni droht

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax droht Rückgang auf tiefstes Niveau seit Juni.
    • US-Arbeitsmarktzahlen belasten Anlegerstimmung stark.
    • Fraport und Delivery Hero unter Druck, Kursziele gesenkt.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax setzt Talfahrt fort - Tief seit Juni droht
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Zunehmende Vorsicht der Anleger könnte den Dax am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückwerfen. Die am Donnerstag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen werfen dabei weiter ihre Schatten voraus - verbunden mit der Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nicht weiter senken wird. Ebenso angespannt sind die Anleger vor dem Quartalsbericht von Nvidia am Mittwochabend. Dieser wird die Ertragskraft des Boomthemas Künstliche Intelligenz erneut auf die Probe stellen.

    Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 1,6 Prozent auf 23.218 Punkte, was auf einen Start unter dem September-Tief von 23.284 Zählern hindeutet. Damit würde der Dax wieder unter seine 200-Tage-Durchschnittslinie zurückfallen, was letztmals in der heftigen Zwischenkorrektur im April der Fall war. Der Chartexperte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets glaubt, dass ein nachhaltiges Unterschreiten dann auch den übergeordneten, seit Frühling geltenden Seitwärtstrend negativ beeinflussen wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    24.799,75€
    Basispreis
    13,97
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.700,00€
    Basispreis
    18,24
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob eine Jahresendrally möglich ist, die den Dax wieder in Richtung Oktober-Rekord von 24.771 Punkten treiben könnte. Inzwischen neigen vor allem die Anleger an den internationalen Börsen zu Gewinnmitnahmen. Am Vortag lag der deutsche Leitindex in der Jahresbilanz immer noch mit 18,5 Prozent im Plus - mehr als der MDax , der Eurostoxx und die US-Leitindizes. Der EuroStoxx wird am Dienstag auch klar im Minus erwartet.

    Vorbörslich größere Kursbewegungen gingen am Dienstag vor allem von Analystenkommentaren aus. So hat Goldman Sachs die seit 2022 bestehende Kaufempfehlung für die Fraport -Aktie nach ihren überdurchschnittlichen Kursgewinnen aufgegeben. Analyst Patrick Creuset hob am Dienstag in seiner Neubewertung das Risiko wieder steigender Investitionen des Flughafenbetreibers hervor. Die Aktien gerieten daraufhin auf der Plattform Tradegate mit 3,5 Prozent unter Druck.

    Delivery Hero könnte sich derweil mit einem weiteren Rücksetzer um 4,8 Prozent auf 15,89 Euro weiter dem bisherigen Rekordtief nähern, das im Februar 2024 bei 14,92 Euro gelegen hatte. Die Analysten von Cantor stuften den Essenslieferdienst auf "Underweight" ab mit einem Kursziel von 14 Euro, das also unter dem bisher niedrigsten Stand der Aktie liegt.

    Mit eigenen Nachrichten konnten jedoch die Verve Group und SFC Energy im SDax ihre Aktien vorbörslich auf Erholungskurs schicken, indem sie auf Tradegate bis zu 2,2 Prozent zulegten. Verve, ein Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung, setzt nach dem eigenen Umbau auf ein starkes Schlussquartal. Der Brennstoffzellenspezialist SFC wird zwar bei seinem Jahresausblick pessimistischer, erwartet für den Rest des Jahres aber eine spürbare Verbesserung./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 73,40 auf Tradegate (18. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 240,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +24,80 %/+59,62 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Dax setzt Talfahrt fort - Tief seit Juni droht Zunehmende Vorsicht der Anleger könnte den Dax am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückwerfen. Die am Donnerstag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen werfen dabei weiter ihre Schatten voraus - verbunden mit der Sorge, dass die US-Notenbank …