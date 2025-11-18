    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    Fraport-Gewinnmitnahmen - Goldman streicht jahrelange Empfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger nehmen Gewinne bei Fraport-Aktien mit.
    • Aktien fallen vorbörslich um fast 4 Prozent.
    • Analyst senkt Kursziel auf 86 Euro, Risiko steigt.
    Foto: Silas Stein - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im schwachen Marktumfeld nehmen die Anleger am Dienstag auch bei Fraport Gewinne mit. Die Aktien der Frankfurter rutschten vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 4 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf 73,40 Euro. Damit würden sie im regulären Handel wieder unter ihre 50-Tage-Linie fallen in Richtung Chartunterstützung bei 72 Euro.

    Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs gab am Morgen seine Kaufempfehlung auf, die er im April 2022 ausgerufen hatte. Sein Kursziel kappte er auf 86 Euro. Creuset begründete dies mit den überdurchschnittlichen Kursgewinnen der Aktien. Er hob aber auch das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor.

    Fraport-Aktien hatten am 11. November nach den Neunmonatszahlen mit über 81 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht und damit mehr gekostet als vor der so belastenden Corona-Pandemie. Mit einem Kursplus von 39 Prozent hatten sie den MDax klar hinter sich gelassen. Creuset verwies zudem auf den guten Lauf im Vergleich mit anderen Werten aus dem europäischen Bereich Transport und Infrastruktur seit seiner Kaufempfehlung vor dreieinhalb Jahren./ag/stk

    Fraport

    +1,41 %
    -5,77 %
    -5,89 %
    -8,14 %
    +42,84 %
    +66,35 %
    +53,99 %
    +22,11 %
    +221,21 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 73,40 auf Tradegate (18. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -5,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,65 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -16,61 %/+29,26 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene Werte
