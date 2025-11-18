AKTIE IM FOKUS
Fraport-Gewinnmitnahmen - Goldman streicht jahrelange Empfehlung
- Anleger nehmen Gewinne bei Fraport-Aktien mit.
- Aktien fallen vorbörslich um fast 4 Prozent.
- Analyst senkt Kursziel auf 86 Euro, Risiko steigt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im schwachen Marktumfeld nehmen die Anleger am Dienstag auch bei Fraport Gewinne mit. Die Aktien der Frankfurter rutschten vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 4 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf 73,40 Euro. Damit würden sie im regulären Handel wieder unter ihre 50-Tage-Linie fallen in Richtung Chartunterstützung bei 72 Euro.
Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs gab am Morgen seine Kaufempfehlung auf, die er im April 2022 ausgerufen hatte. Sein Kursziel kappte er auf 86 Euro. Creuset begründete dies mit den überdurchschnittlichen Kursgewinnen der Aktien. Er hob aber auch das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor.
Fraport-Aktien hatten am 11. November nach den Neunmonatszahlen mit über 81 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht und damit mehr gekostet als vor der so belastenden Corona-Pandemie. Mit einem Kursplus von 39 Prozent hatten sie den MDax klar hinter sich gelassen. Creuset verwies zudem auf den guten Lauf im Vergleich mit anderen Werten aus dem europäischen Bereich Transport und Infrastruktur seit seiner Kaufempfehlung vor dreieinhalb Jahren./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 73,40 auf Tradegate (18. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -5,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,65 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -16,61 %/+29,26 % bedeutet.
Virtuelles Privatanlegerforum am Mittwoch mit der IR:
Flughafen Frankfurt hebt Gebühren 2025 deutlich an
Fliegen ab Frankfurt wird 2025 ein gutes Stück teurer: Am größten deutschen Flughafen steigen die Preise für bestimmte Leistungen des Betreibers im kommenden Jahr um 5,7 Prozent, wie das Unternehmen Fraport mitteilt - nicht die einzigen Mehrkosten, die nächstes Jahr auf Airlines und Passagiere zukommen.
Quelle: https://www.aero.de/news-48896/Flughafen-Frankfurt-hebt-Gebuehren-2025-deutlich-an.html
