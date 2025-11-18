M1 Kliniken: Starkes EBIT-Wachstum von 11% – Aktie bei 0,86 EUR!
Die M1 Kliniken AG beeindruckt mit starkem Wachstum und strategischen Weichenstellungen in der Schönheitsbranche.
Foto: adobe.stock.com
- M1 Kliniken AG verzeichnete im 9-Monatszeitraum 2025 ein EBIT-Wachstum von 11% und ein Ergebnis je Aktie von 0,86 EUR.
- Der Konzernumsatz stieg um 6,7% auf 274,3 Mio. EUR, während das EBITDA um 9% auf 28,2 Mio. EUR zunahm.
- Das Beauty-Segment erzielte ein Umsatzwachstum von 9,5% auf 77,8 Mio. EUR und eine EBIT-Steigerung von 29,7% auf 21,1 Mio. EUR.
- Das Handelssegment wies ein Umsatzplus von 6% auf 196,5 Mio. EUR auf, jedoch sank das EBIT um 41,4% auf 3,4 Mio. EUR.
- M1 Kliniken AG plant, bis 2029 einen Umsatz von 200 bis 300 Mio. EUR zu erreichen und eine EBIT-Marge von mindestens 20% anzustreben.
- Die M1 Kliniken AG hat einen Vertrag über den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an die PHOENIX group unterzeichnet, was ihre strategische Ausrichtung als Anbieter für medizinische Ästhetik unterstützt.
Der Kurs von M1 Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im
Minus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,560EUR das entspricht einem Plus von +1,37 % seit der Veröffentlichung.
+0,88 %
+7,37 %
+1,39 %
+12,82 %
-9,24 %
+234,45 %
+69,70 %
+220,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte