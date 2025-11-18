Wirtschaft
Junge Union bekräftigt ablehnend Haltung zum geplanten Rentenpaket
Foto: Senioren am Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Junge Union bekräftigt ihre ablehnende Haltung zum geplanten Rentenpaket der Bundesregierung. "Ich finde unser Verhalten nicht stur", sagte Florian Hummel, Landesvorsitzender der Jungen Union in Baden-Württemberg, in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart" am Dienstag. "Wir verstehen uns als Junge Union und als junge Gruppe schlicht als Hüter des Koalitionsvertrages."
Der Fortbestand der Koalition sei "nicht in Gefahr, wenn man sich inhaltlich über ein Thema streitet oder diskutiert", so Hummel weiter. Die Lösung des Streits sei im Koalitionsvertrag bereits vorgezeichnet. "Wir brauchen eine Rentenreformkommission, die Vorschläge macht, bevor man sich festlegt. Und das ist eben der Dissens im Moment."
Das gesamte Rentensystem muss nach den Worten Hummels dringend reformiert werden. Es gebe "ein riesiges, demografisches Problem". Und damit man nicht in eine Situation komme, wo Rentnern die Rente nicht mehr zum Leben reiche, müsse dringend reformiert werden. "Wir hätten es ehrlich gesagt schon vor 20 Jahren tun müssen. Das wurde versäumt und deshalb ist der Druck jetzt so hoch."
SchlauerDedneu schrieb 18.11.25, 11:38
aus dem heutigen Finanzbericht:
..."– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026.."
..."Die Dividendenpolitik der RTL Group bleibt unverändert: Die RTL Group plant Ausschüttungen in Höhe von mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses für das Gesamtjahr..."
time will tell...
SchlauerDedneu schrieb 18.11.25, 09:42
Es gibt die normale Dividende +/- 2 Euro und zusätzlich 5 Euro Sonderdividende
Not bad...
Aurcaner schrieb 18.11.25, 08:49
Die für mich wichtigsten Passagen, die dem Kurs vielleicht etwas stützen:mitdiskutieren »
„– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026
– RTL Group startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 Aktien zu einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie. Die durch den Aktienrückkauf erworbenen Aktien können zur Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) verwendet werden“
https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/
