    Junge Union bekräftigt ablehnend Haltung zum geplanten Rentenpaket

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Junge Union bekräftigt ihre ablehnende Haltung zum geplanten Rentenpaket der Bundesregierung. "Ich finde unser Verhalten nicht stur", sagte Florian Hummel, Landesvorsitzender der Jungen Union in Baden-Württemberg, in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart" am Dienstag. "Wir verstehen uns als Junge Union und als junge Gruppe schlicht als Hüter des Koalitionsvertrages."

    Der Fortbestand der Koalition sei "nicht in Gefahr, wenn man sich inhaltlich über ein Thema streitet oder diskutiert", so Hummel weiter. Die Lösung des Streits sei im Koalitionsvertrag bereits vorgezeichnet. "Wir brauchen eine Rentenreformkommission, die Vorschläge macht, bevor man sich festlegt. Und das ist eben der Dissens im Moment."

    Das gesamte Rentensystem muss nach den Worten Hummels dringend reformiert werden. Es gebe "ein riesiges, demografisches Problem". Und damit man nicht in eine Situation komme, wo Rentnern die Rente nicht mehr zum Leben reiche, müsse dringend reformiert werden. "Wir hätten es ehrlich gesagt schon vor 20 Jahren tun müssen. Das wurde versäumt und deshalb ist der Druck jetzt so hoch."


