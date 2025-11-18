    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    BERENBERG stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 89 auf 92 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Während des jährlichen Berenberg-Finanzchef-Treffens habe er in der vergangenen Woche den langjährigen Finanzchef Harry Kirsch und seinen Nachfolger Mukul Mehta gesprochen, schrieb Kerry Holford am Dienstag. Der Analyst rechnet für 2026 mit nur kleinen Zuwächsen beim Umsatz, wobei die Medikamente Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblixwohl weiter starkes Wachstum generieren dürften. Ältere Produkte dürften durch Generika unter Druck geraten. Um das Wachstumsziel von über 6 Prozent bis 2029 zu erreichen, müsse Novartis die interne Produktpipeline weiter durch externe Investitionen stärken./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 05:35 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 112,9EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 92
    Kursziel alt: 89
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 92,00CHF, was einem Rückgang von -13,03% zum aktuellen Kurs entspricht.
