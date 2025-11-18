ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Fraport auf 'Neutral' - Ziel runter auf 86 Euro
- Goldman Sachs senkt Fraport-Kursziel auf 86 Euro.
- Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
- Höheres Risiko durch steigende Investitionen erkannt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 94 auf 86 Euro gesenkt und die Aktien nach überdurchschnittlichen Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Patrick Creuset hob am Dienstag in seiner Neubewertung zudem das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:13 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,82 % und einem Kurs von 73,00 auf Tradegate (18. November 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,56 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -15,37 %/+31,17 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 86 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fraport - 577330 - DE0005773303
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fraport. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Flughafen Frankfurt hebt Gebühren 2025 deutlich an
Fliegen ab Frankfurt wird 2025 ein gutes Stück teurer: Am größten deutschen Flughafen steigen die Preise für bestimmte Leistungen des Betreibers im kommenden Jahr um 5,7 Prozent, wie das Unternehmen Fraport mitteilt - nicht die einzigen Mehrkosten, die nächstes Jahr auf Airlines und Passagiere zukommen.
Quelle: https://www.aero.de/news-48896/Flughafen-Frankfurt-hebt-Gebuehren-2025-deutlich-an.html
🎵