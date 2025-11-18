UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor und die Kommentare von Vorstandschef und Finanzchef der Fluggesellschaft seien zuversichtlich gewesen, schrieb Jarrod Castle am Montagabend. 2025 werde als Wendepunkt gesehen, auch finanziell. Castle verwies zudem auf die Luftverkehrssteuersenkung hierzulande oder auch darauf, dass ein Pilotenstreik wegen des Drucks durch die Billigkonkurrenz unwahrscheinlich sei./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 7,556EUR auf Tradegate (18. November 2025, 08:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,50
Kursziel alt: 9,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
