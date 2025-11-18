73 % der energieintensiven Unternehmen verlagern Investitionen ins Ausland - fast jeder dritte Konzern sogar auf andere Kontinente (FOTO)

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Frankfurt (ots) - Deutschland wird als Standort für energieintensive Unternehmen
    zunehmend unattraktiv. Laut der Simon-Kucher Standortperspektiven-Studie 2025
    verlagern 42 Prozent der Konzerne ihre Produktion in andere Länder Europas,
    weitere 31 Prozent sogar auf andere Kontinente. Fast alle Unternehmen nennen
    dabei Energiepreise als wichtigsten Standortfaktor. So empfindet beinahe jeder
    zweite Konzern lange Genehmigungsverfahren und regulatorische Unsicherheiten als
    größte Hürde zur CO2-armen Energieerzeugung. Trotzdem bleibt Nachhaltigkeit ein
    strategischer Fixpunkt: Der Großteil hat Nachhaltigkeit fest in seiner Strategie
    verankert, doch nur wenige erzielen bislang greifbare Markterfolge.

    - 73 % der energieintensiven Unternehmen in Deutschland verlagern Investitionen
    ins Ausland
    - Bei Basischemikalien verlagern sogar 86 %: 36 % interkontinental, 50 % in
    andere europäische Länder
    - 97 % der energieintensiven Unternehmen in Deutschland sehen Energiepreise als
    wichtigsten Standortfaktor
    - COâ''-arme Energieerzeugung: Regulatorische Unsicherheiten +
    Genehmigungsverfahren größte Hürde (43 %)
    - Europa: Über 88 % sehen Nachhaltigkeit als Core-Strategie, aber nur wenige
    erzielen greifbare Markterfolge

    Die deutsche Industrie steht unter Druck. Laut der Simon-Kucher
    Standort-Perspektiven-Studie 2025 ist die Lage für energieintensive Unternehmen
    dramatisch. Und das mit klaren Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
    So verlagern fast 3 von 4 Konzernen (73 Prozent) ihre Investitionen ins Ausland.
    Überraschend sei diese Entwicklung nicht. "Die industrielle Abwanderung ist kein
    plötzlicher Exodus, sondern ein langfristiger struktureller Trend", betont Jan
    Hämer, Chemicals-Partner bei Simon-Kucher.

    Die deutsche Chemieindustrie zeigt dem Wirtschaftsstandort Deutschland die rote
    Karte

    Besonders schwer trifft es die Produzenten von Basischemikalien.
    "Basischemikalien in Deutschland zu produzieren, wird zunehmend unattraktiv -
    jetzt wandert die Industrie ab", weiß Hämer. Jeder dritte Betrieb (36 Prozent)
    verlässt den Kontinent. Von den Konzernen, die weiterhin in Europa produzieren,
    wechselt jeder Zweite ins europäische Ausland (50 Prozent). "In Deutschland
    verlagern deutlich mehr Unternehmen ihre Produktion als in anderen Teilen
    Westeuropas oder in den USA. Die deutsche Chemieindustrie zeigt dem
    Wirtschaftsstandort Deutschland die rote Karte", so Hämer.

    Energiepreise sind Standortfaktor Nr. 1

    Für nahezu alle befragten Unternehmen (97 Prozent) sind Energiepreise der
