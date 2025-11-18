Standortperspektiven-Studie
73 % der energieintensiven Unternehmen verlagern Investitionen ins Ausland - fast jeder dritte Konzern sogar auf andere Kontinente (FOTO)
Frankfurt (ots) - Deutschland wird als Standort für energieintensive Unternehmen
zunehmend unattraktiv. Laut der Simon-Kucher Standortperspektiven-Studie 2025
verlagern 42 Prozent der Konzerne ihre Produktion in andere Länder Europas,
weitere 31 Prozent sogar auf andere Kontinente. Fast alle Unternehmen nennen
dabei Energiepreise als wichtigsten Standortfaktor. So empfindet beinahe jeder
zweite Konzern lange Genehmigungsverfahren und regulatorische Unsicherheiten als
größte Hürde zur CO2-armen Energieerzeugung. Trotzdem bleibt Nachhaltigkeit ein
strategischer Fixpunkt: Der Großteil hat Nachhaltigkeit fest in seiner Strategie
verankert, doch nur wenige erzielen bislang greifbare Markterfolge.
- 73 % der energieintensiven Unternehmen in Deutschland verlagern Investitionen
ins Ausland
- Bei Basischemikalien verlagern sogar 86 %: 36 % interkontinental, 50 % in
andere europäische Länder
- 97 % der energieintensiven Unternehmen in Deutschland sehen Energiepreise als
wichtigsten Standortfaktor
- COâ''-arme Energieerzeugung: Regulatorische Unsicherheiten +
Genehmigungsverfahren größte Hürde (43 %)
- Europa: Über 88 % sehen Nachhaltigkeit als Core-Strategie, aber nur wenige
erzielen greifbare Markterfolge
Die deutsche Industrie steht unter Druck. Laut der Simon-Kucher
Standort-Perspektiven-Studie 2025 ist die Lage für energieintensive Unternehmen
dramatisch. Und das mit klaren Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
So verlagern fast 3 von 4 Konzernen (73 Prozent) ihre Investitionen ins Ausland.
Überraschend sei diese Entwicklung nicht. "Die industrielle Abwanderung ist kein
plötzlicher Exodus, sondern ein langfristiger struktureller Trend", betont Jan
Hämer, Chemicals-Partner bei Simon-Kucher.
Die deutsche Chemieindustrie zeigt dem Wirtschaftsstandort Deutschland die rote
Karte
Besonders schwer trifft es die Produzenten von Basischemikalien.
"Basischemikalien in Deutschland zu produzieren, wird zunehmend unattraktiv -
jetzt wandert die Industrie ab", weiß Hämer. Jeder dritte Betrieb (36 Prozent)
verlässt den Kontinent. Von den Konzernen, die weiterhin in Europa produzieren,
wechselt jeder Zweite ins europäische Ausland (50 Prozent). "In Deutschland
verlagern deutlich mehr Unternehmen ihre Produktion als in anderen Teilen
Westeuropas oder in den USA. Die deutsche Chemieindustrie zeigt dem
Wirtschaftsstandort Deutschland die rote Karte", so Hämer.
Energiepreise sind Standortfaktor Nr. 1
Für nahezu alle befragten Unternehmen (97 Prozent) sind Energiepreise der
