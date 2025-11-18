73 % der energieintensiven Unternehmen verlagern Investitionen ins Ausland - fast jeder dritte Konzern sogar auf andere Kontinente (FOTO)

Frankfurt (ots) - Deutschland wird als Standort für energieintensive Unternehmen

zunehmend unattraktiv. Laut der Simon-Kucher Standortperspektiven-Studie 2025

verlagern 42 Prozent der Konzerne ihre Produktion in andere Länder Europas,

weitere 31 Prozent sogar auf andere Kontinente. Fast alle Unternehmen nennen

dabei Energiepreise als wichtigsten Standortfaktor. So empfindet beinahe jeder

zweite Konzern lange Genehmigungsverfahren und regulatorische Unsicherheiten als

größte Hürde zur CO2-armen Energieerzeugung. Trotzdem bleibt Nachhaltigkeit ein

strategischer Fixpunkt: Der Großteil hat Nachhaltigkeit fest in seiner Strategie

verankert, doch nur wenige erzielen bislang greifbare Markterfolge.



- 73 % der energieintensiven Unternehmen in Deutschland verlagern Investitionen

ins Ausland

- Bei Basischemikalien verlagern sogar 86 %: 36 % interkontinental, 50 % in

andere europäische Länder

- 97 % der energieintensiven Unternehmen in Deutschland sehen Energiepreise als

wichtigsten Standortfaktor

- COâ''-arme Energieerzeugung: Regulatorische Unsicherheiten +

Genehmigungsverfahren größte Hürde (43 %)

- Europa: Über 88 % sehen Nachhaltigkeit als Core-Strategie, aber nur wenige

erzielen greifbare Markterfolge







Standort-Perspektiven-Studie 2025 ist die Lage für energieintensive Unternehmen

dramatisch. Und das mit klaren Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

So verlagern fast 3 von 4 Konzernen (73 Prozent) ihre Investitionen ins Ausland.

Überraschend sei diese Entwicklung nicht. "Die industrielle Abwanderung ist kein

plötzlicher Exodus, sondern ein langfristiger struktureller Trend", betont Jan

Hämer, Chemicals-Partner bei Simon-Kucher.



Die deutsche Chemieindustrie zeigt dem Wirtschaftsstandort Deutschland die rote

Karte



Besonders schwer trifft es die Produzenten von Basischemikalien.

"Basischemikalien in Deutschland zu produzieren, wird zunehmend unattraktiv -

jetzt wandert die Industrie ab", weiß Hämer. Jeder dritte Betrieb (36 Prozent)

verlässt den Kontinent. Von den Konzernen, die weiterhin in Europa produzieren,

wechselt jeder Zweite ins europäische Ausland (50 Prozent). "In Deutschland

verlagern deutlich mehr Unternehmen ihre Produktion als in anderen Teilen

Westeuropas oder in den USA. Die deutsche Chemieindustrie zeigt dem

Wirtschaftsstandort Deutschland die rote Karte", so Hämer.



Energiepreise sind Standortfaktor Nr. 1



Für nahezu alle befragten Unternehmen (97 Prozent) sind Energiepreise der





