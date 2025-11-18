Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Geheimhaltungsvereinbarung mit Hui Huliau zur Unterstützung der Zusammenarbeit auf den Verteidigungs- und Regierungsmärkten der USA

Vancouver, BC – 18. November 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich, die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) mit Hui Huliau bekannt zu geben, einer in den USA ansässigen gemeinnützigen Organisation hawaiianischer Ureinwohner (Native Hawaiian Organization, NHO), die mehrere gemäß SBA 8(a) zertifizierte Unternehmen besitzt und einsatzkritische Dienstleistungen für US-Bundesbehörden erbringt.

Die NDA schafft einen Rahmen für den sicheren Austausch von proprietären, technischen und kommerziellen Informationen zwischen CiTech und Hui Huliau. Dies unterstützt detaillierte Kooperationsgespräche in den Bereichen Verteidigung, innere Sicherheit, Notfallmanagement, Luftfahrt, Logistik und kritische Infrastruktur innerhalb der Vereinigten Staaten und mit verbündeten Märkten.

Die Tochtergesellschaften von Hui Huliau bieten Dienstleistungen in den Bereichen öffentliche Aufträge, Logistik, Cybersicherheit, Luftfahrtdienstleistungen, Schulungen und Technologieintegration. Ihre Position als NHO-eigene Gruppe mit Zertifizierungen gemäß SBA 8(a) bietet einzigartig strukturierte Beschaffungswege, die den Einsatz fortschrittlicher Technologien in Programmen der US-Regierung beschleunigen können.

„Die Unterzeichnung dieser NDA mit Hui Huliau ist ein wichtiger Meilenstein für die Ausweitung der Präsenz von CiTech in den Vereinigten Staaten“, sagte Brenton Scott, CEO, CiTech. „Ihre anerkannte Expertise in der Unterstützung von US-Bundesbehörden, kombiniert mit ihren einzigartigen vertraglichen Vorteilen als Organisation hawaiianischer Ureinwohner, macht sie zu einem strategisch wichtigen Partner für unsere Nexus-Plattform und andere CiTech-Lösungen.“

Die Vereinbarung unterstützt die Strategie von CiTech, starke Partnerschaften mit Organisationen einzugehen, die über etablierte Autorität, Reichweite und Zugang zu Beschaffungswegen auf wichtigen globalen Verteidigungs- und Regierungsmärkten verfügen. Gemeinsam werden die beiden Organisationen Möglichkeiten für die Integration der einsetzbaren Nexus-Plattform von CiTech im Umfeld der Bundesbehörden, der inneren Sicherheit, der Notfallhilfe und der kritischen Infrastruktur der USA prüfen.