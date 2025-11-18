    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 190 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nach den Zahlen für das vergangene Geschäftshalbjahr seine Umsatzschätzung für den Luxusgüterkonzern angehoben, für das operative Ergebnis (Ebit) und das Ergebnis je Aktie aber gesenkt, schrieb Luca Solca am Dienstag. Die niedrigeren Bruttomargen würden durch einen besseren operativen Hebel aber teilweise kompensiert./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:15 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 180,4EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Luca Solca
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 200
    Kursziel alt: 190
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
