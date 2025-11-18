BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 190 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nach den Zahlen für das vergangene Geschäftshalbjahr seine Umsatzschätzung für den Luxusgüterkonzern angehoben, für das operative Ergebnis (Ebit) und das Ergebnis je Aktie aber gesenkt, schrieb Luca Solca am Dienstag. Die niedrigeren Bruttomargen würden durch einen besseren operativen Hebel aber teilweise kompensiert./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 180,4EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.
