UBS stuft LOREAL auf 'Neutral'



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 367

Kursziel alt: 367

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Die Trends aus China und den USA seien ermutigend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag. In China scheine sich der Beauty-Markt allmählich zu erholen, denn der Oktober sei der nun vierte Monat in Folge mit einem Umsatzwachstum von über 4 Prozent gewesen. Mit Blick auf die USA deuteten die Daten auf fortgesetztes Wachstum im Beauty-Bereich hin, mit einem dritten Monat in Folge im hohen einstelligen Prozentbereich./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.