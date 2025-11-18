    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    UBS stuft LOREAL auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Die Trends aus China und den USA seien ermutigend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag. In China scheine sich der Beauty-Markt allmählich zu erholen, denn der Oktober sei der nun vierte Monat in Folge mit einem Umsatzwachstum von über 4 Prozent gewesen. Mit Blick auf die USA deuteten die Daten auf fortgesetztes Wachstum im Beauty-Bereich hin, mit einem dritten Monat in Folge im hohen einstelligen Prozentbereich./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:53 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Guillaume Delmas
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 367
    Kursziel alt: 367
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



