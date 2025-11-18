AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero fallen nach Cantor-Studie weiter gen Rekordtief
- Delivery Hero-Aktien fallen weiter, Rekordtief droht.
- Kurs fiel auf 16,03 Euro, Jahresverlust über 40%.
- Analysten senken Bewertung auf "Underweight", Ziel 14 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die im September begonnene Talfahrt der Aktien von Delivery Hero geht auch am Dienstag weiter. Im frühen Xetra-Handel sackte der Kurs des Essenslieferdienstes weiter in Richtung des bisherigen Rekordtiefs, das im Februar 2024 bei 14,92 Euro gelegen hatte.
Die Aktien wurden am Morgen nochmals bis zu vier Prozent tiefer zu 16,03 Euro gehandelt. Ihr Jahresverlust stieg damit über die 40-Prozent-Marke. Mitte September hatten sie mit rund 30 Euro noch fast doppelt so viel gekostet.
Die Analysten von Cantor Fitzgerald stuften Delivery Hero auf "Underweight" ab - mit einem Kursziel von 14 Euro, das also unter dem bisher niedrigsten Stand der Aktie liegt.
Damit scheren die Cantor-Experten auch ein gutes Stück aus der Konsensmeinung aus: Laut Datenbank des dpa-AFX-Analyser hatten jüngst noch sieben andere Analysehäuser ihre positiven Empfehlungen noch bestätigt.
Abgesehen davon gibt es neutrale Einschätzungen von der Deutschen Bank und der Citigroup. Einzig die französische Investmentbank BNP Paribas nennt mit "Underperform" noch ein negatives Votum./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 16,36 auf Tradegate (18. November 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -8,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,82 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +85,53 %/+147,37 % bedeutet.
( von 32€ auf unter 17€ )
Es ist doch immer das gleiche Spiel, dass die Emittenten von Derivaten die einzelnen Zertifikate zu den Stichtagen abräumen. Nimm mal Bonuszertifikate, die mit Aufgeld verkloppt werden vom Emittenten; dann befördert man die Aktien nach unten, z.B. über pessimistische Vk-Empfehlungen, z.B. DZ Bank für Hello Fresh, bringt über Freunde Short-Seller in die Aktien und räumt die Barrieren ab und kann dann günstig die Aktien liefern.