Räumung am Tagebau
Aktivisten kündigen Widerstand an
- Aktivisten im Sündenwäldchen kündigen Widerstand an.
- Polizei beginnt mit Räumung, erste Festnahmen erfolgt.
- RWE verteidigt Räumung, appelliert an Gesetzestreue.
KERPEN (dpa-AFX) - Die Aktivisten im sogenannten Sündenwäldchen am Braunkohle-Tagebau Hambach haben Widerstand gegen die begonnene Räumung durch die Polizei angekündigt. "Wir sind hier, um Wald und Natur vor den zerstörerischen Plänen von RWE zu schützen", schrieb die Initiative "Lützerath lebt". "Wir werden bleiben, solange wir können."
Eine Sprecherin der Initiative sagte, die Polizei sei mit zahlreichen Kräften am Wald. Ein erstes Bauwerk der Besetzer sei bereits geräumt und ein Aktivist festgenommen worden. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. Wie viele Aktivisten sich aktuell in dem Waldstück befinden, sagte die Sprecherin nicht.
Der Energiekonzern RWE verteidigte den Beginn der Räumung. "Alle Genehmigungen liegen vor. Die erforderlichen artenschutzrechtlichen Überprüfungen und Maßnahmen haben stattgefunden", teilte der Konzern mit. Man appelliere an die Aktivisten, "das Recht zu akzeptieren, sich nicht an gesetzeswidrigen Aktionen zu beteiligen und in einem möglichen Protest besonnen zu bleiben", schrieb RWE weiter. "Gewalt ist vollkommen inakzeptabel."
Die Polizei hatte am frühen Morgen mit der Räumung des von Aktivisten besetzten Waldstücks am Braunkohle-Tagebau Hambach begonnen. Die Stadt Kerpen habe um Vollzugshilfe gebeten, teilte die Polizei mit./mhe/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 45,03 auf Tradegate (18. November 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,79 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 33,24 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -8,26 %/+20,83 % bedeutet.
Guten Morgen!
Guten Tag !
Gut, dass diese meschuggene Klage des durch Umweltverbände instrumentalisierten "Andenbauers" durch das OLG Hamm abgelehnt wurde
Es wäre aus meiner Sicht schon ein starkes Stück gewesen, wenn ein Energieerzeuger aus Deutschland juristisch für die Folgen des Klimawandels verantwortlich gemacht worden wäre (da müsste man ja auch fragen, was mit den anderen Energiezeugern wäre oder was mit allen PKW Fahrern ist oder noch weiter gefasst: Wie steht es denn um die Verantwortlichkeit all jener die die von RWE im Rahmen der geltenden Gesetze (!) erzeugte Energie genutzt haben?)
Das war der untaugliche Versuch, dem Klimawandel mit dem Schadenersatzrecht beizukommen, wie gesagt, instrumentalisiert von der ein oder anderen Umweltorgqnisation die ihre "Erkenntnisse" auch auf der HV verbreitet haben. Gut, dass das nicht funktioniert hat. Klimaschutz ist eine "Weltaufgabe". Die Politik setzt die Rahmenbedingungen in denen sich die Konzerne bewegen...