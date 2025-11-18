Warum Deutschland ohne Open Access nicht vorankommt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Eine neue Marktstudie von BearingPoint zeigt, was

andere Länder besser machen und warum offene Netze über den Erfolg der digitalen

Infrastruktur entscheiden.



Der technische Glasfaserausbau in Deutschland schreitet voran, ebenso die Zahl

individueller Vereinbarungen zwischen Telekommunikationsanbietern, um ihren

Kunden Glasfaser zugänglich zu machen. Dennoch bleibt Deutschland weit entfernt

von einem "echten" Open-Access-Markt. Es droht eine Entwicklung hin zu

Marktstrukturen, die den Interessen des Endkunden nicht ausreichend gerecht

werden: "Kunden wollen die Auswahl zwischen möglichst vielen Anbietern, um das

Angebot zu wählen, das am besten zu ihnen passt. Stattdessen verirrt sich der

Markt in überwiegend regionalmonopolistischen Strukturen, die für den Kunden

unübersichtlich sind und die Netze der ausbauenden Unternehmen halb leer lassen.

Daher braucht es konsequenten Fokus auf Open Access", sagt Julius Hafer, Partner

bei BearingPoint.







zu bestehenden Glasfasernetzen - unabhängig davon, welcher Anbieter die

Infrastruktur gebaut hat. So können verschiedene Telekommunikationsunternehmen

dieselben Netze nutzen und Endkunden erhalten mehr Auswahl und bessere

Konditionen.



Länder wie Schweden, Dänemark oder die Niederlande setzen längst auf offene

Netze und erzielen deutlich höhere Nutzungsraten.



Deutschland im internationalen Vergleich abgeschlagen



Ende 2024 lag Deutschland mit einer Glasfaserverfügbarkeit von rund 43 Prozent

und einer Take-Up-Rate von lediglich 26 Prozent im unteren Mittelfeld Europas.

Zum Vergleich: Schweden erreichte eine Verfügbarkeit von 87 Prozent und eine

Take-Up-Rate von 82 Prozent, die Niederlande lagen bei 93 Prozent Verfügbarkeit

und 38 Prozent Nutzung. Selbst die Schweiz, mit vergleichbarer Infrastruktur,

erzielte mit 50 Prozent eine fast doppelt so hohe Nutzungsquote wie Deutschland.

Zwar hat sich die Glasfaserverfügbarkeit in Deutschland bis Juni 2025 auf 53

Prozent erhöht, allerdings ist die Take-Up-Rate im gleichen Zeitraum lediglich

minimal auf 27 Prozent gestiegen.



Die Ursachen sind strukturell: Während andere Länder auf zentrale

Open-Access-Plattformen, klare regulatorische Leitplanken und kommunale

Netzmodelle setzen, dominiert in Deutschland ein fragmentierter, technisch

geprägter Markt mit exklusiven Einzelvereinbarungen und fehlenden Standards.



"Der Glasfaserausbau schreitet voran, aber die Nutzung bleibt hinter den

Möglichkeiten zurück. Die Marktlogik folgt noch oft dem Prinzip der Seite 1 von 2 Seite 2 ►





