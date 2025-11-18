    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsHafer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Hafer

    Glasfaser im Stau

    Warum Deutschland ohne Open Access nicht vorankommt (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Eine neue Marktstudie von BearingPoint zeigt, was
    andere Länder besser machen und warum offene Netze über den Erfolg der digitalen
    Infrastruktur entscheiden.

    Der technische Glasfaserausbau in Deutschland schreitet voran, ebenso die Zahl
    individueller Vereinbarungen zwischen Telekommunikationsanbietern, um ihren
    Kunden Glasfaser zugänglich zu machen. Dennoch bleibt Deutschland weit entfernt
    von einem "echten" Open-Access-Markt. Es droht eine Entwicklung hin zu
    Marktstrukturen, die den Interessen des Endkunden nicht ausreichend gerecht
    werden: "Kunden wollen die Auswahl zwischen möglichst vielen Anbietern, um das
    Angebot zu wählen, das am besten zu ihnen passt. Stattdessen verirrt sich der
    Markt in überwiegend regionalmonopolistischen Strukturen, die für den Kunden
    unübersichtlich sind und die Netze der ausbauenden Unternehmen halb leer lassen.
    Daher braucht es konsequenten Fokus auf Open Access", sagt Julius Hafer, Partner
    bei BearingPoint.

    Open Access bezeichnet in diesem Zusammenhang den diskriminierungsfreien Zugang
    zu bestehenden Glasfasernetzen - unabhängig davon, welcher Anbieter die
    Infrastruktur gebaut hat. So können verschiedene Telekommunikationsunternehmen
    dieselben Netze nutzen und Endkunden erhalten mehr Auswahl und bessere
    Konditionen.

    Länder wie Schweden, Dänemark oder die Niederlande setzen längst auf offene
    Netze und erzielen deutlich höhere Nutzungsraten.

    Deutschland im internationalen Vergleich abgeschlagen

    Ende 2024 lag Deutschland mit einer Glasfaserverfügbarkeit von rund 43 Prozent
    und einer Take-Up-Rate von lediglich 26 Prozent im unteren Mittelfeld Europas.
    Zum Vergleich: Schweden erreichte eine Verfügbarkeit von 87 Prozent und eine
    Take-Up-Rate von 82 Prozent, die Niederlande lagen bei 93 Prozent Verfügbarkeit
    und 38 Prozent Nutzung. Selbst die Schweiz, mit vergleichbarer Infrastruktur,
    erzielte mit 50 Prozent eine fast doppelt so hohe Nutzungsquote wie Deutschland.
    Zwar hat sich die Glasfaserverfügbarkeit in Deutschland bis Juni 2025 auf 53
    Prozent erhöht, allerdings ist die Take-Up-Rate im gleichen Zeitraum lediglich
    minimal auf 27 Prozent gestiegen.

    Die Ursachen sind strukturell: Während andere Länder auf zentrale
    Open-Access-Plattformen, klare regulatorische Leitplanken und kommunale
    Netzmodelle setzen, dominiert in Deutschland ein fragmentierter, technisch
    geprägter Markt mit exklusiven Einzelvereinbarungen und fehlenden Standards.

    "Der Glasfaserausbau schreitet voran, aber die Nutzung bleibt hinter den
    Möglichkeiten zurück. Die Marktlogik folgt noch oft dem Prinzip der
