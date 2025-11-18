Glasfaser im Stau
Warum Deutschland ohne Open Access nicht vorankommt (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Eine neue Marktstudie von BearingPoint zeigt, was
andere Länder besser machen und warum offene Netze über den Erfolg der digitalen
Infrastruktur entscheiden.
Der technische Glasfaserausbau in Deutschland schreitet voran, ebenso die Zahl
individueller Vereinbarungen zwischen Telekommunikationsanbietern, um ihren
Kunden Glasfaser zugänglich zu machen. Dennoch bleibt Deutschland weit entfernt
von einem "echten" Open-Access-Markt. Es droht eine Entwicklung hin zu
Marktstrukturen, die den Interessen des Endkunden nicht ausreichend gerecht
werden: "Kunden wollen die Auswahl zwischen möglichst vielen Anbietern, um das
Angebot zu wählen, das am besten zu ihnen passt. Stattdessen verirrt sich der
Markt in überwiegend regionalmonopolistischen Strukturen, die für den Kunden
unübersichtlich sind und die Netze der ausbauenden Unternehmen halb leer lassen.
Daher braucht es konsequenten Fokus auf Open Access", sagt Julius Hafer, Partner
bei BearingPoint.
Open Access bezeichnet in diesem Zusammenhang den diskriminierungsfreien Zugang
zu bestehenden Glasfasernetzen - unabhängig davon, welcher Anbieter die
Infrastruktur gebaut hat. So können verschiedene Telekommunikationsunternehmen
dieselben Netze nutzen und Endkunden erhalten mehr Auswahl und bessere
Konditionen.
Länder wie Schweden, Dänemark oder die Niederlande setzen längst auf offene
Netze und erzielen deutlich höhere Nutzungsraten.
Deutschland im internationalen Vergleich abgeschlagen
Ende 2024 lag Deutschland mit einer Glasfaserverfügbarkeit von rund 43 Prozent
und einer Take-Up-Rate von lediglich 26 Prozent im unteren Mittelfeld Europas.
Zum Vergleich: Schweden erreichte eine Verfügbarkeit von 87 Prozent und eine
Take-Up-Rate von 82 Prozent, die Niederlande lagen bei 93 Prozent Verfügbarkeit
und 38 Prozent Nutzung. Selbst die Schweiz, mit vergleichbarer Infrastruktur,
erzielte mit 50 Prozent eine fast doppelt so hohe Nutzungsquote wie Deutschland.
Zwar hat sich die Glasfaserverfügbarkeit in Deutschland bis Juni 2025 auf 53
Prozent erhöht, allerdings ist die Take-Up-Rate im gleichen Zeitraum lediglich
minimal auf 27 Prozent gestiegen.
Die Ursachen sind strukturell: Während andere Länder auf zentrale
Open-Access-Plattformen, klare regulatorische Leitplanken und kommunale
Netzmodelle setzen, dominiert in Deutschland ein fragmentierter, technisch
geprägter Markt mit exklusiven Einzelvereinbarungen und fehlenden Standards.
"Der Glasfaserausbau schreitet voran, aber die Nutzung bleibt hinter den
Möglichkeiten zurück. Die Marktlogik folgt noch oft dem Prinzip der
