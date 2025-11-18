Entdecke DocCheck AGs beeindruckende Neunmonatszahlen!
Die DocCheck AG präsentiert für 2025 beeindruckende Neunmonatszahlen: Umsatz und EBIT steigen, Prognosen optimistisch, liquide Mittel stabil.
- Die DocCheck AG hat vorläufige Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.
- Der Umsatz in den ersten neun Monaten beträgt 39,7 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 37,5 Millionen Euro.
- Das EBIT liegt zwischen 5,5 und 5,8 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 3,5 Millionen Euro.
- Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr bleibt bei 50,0 bis 55,0 Millionen Euro, die Ergebnisprognose wurde auf 6,5 bis 6,8 Millionen Euro angehoben.
- Die liquiden Mittel des Konzerns betragen 14,9 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 15,8 Millionen Euro.
- Zum Ergebnis pro Aktie kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.
Der Kurs von DocCheck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,33 % im
Plus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,300EUR das entspricht einem Minus von -0,81 % seit der Veröffentlichung.
+2,50 %
+1,64 %
-3,88 %
+5,08 %
+46,75 %
-25,75 %
-48,76 %
+402,04 %
