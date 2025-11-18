JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Suss Microtec mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag ausgegebenen Wachstumsziele deuteten auf eine starke Umsatz- und Margenentwicklung des Halbleiterzulieferers bis 2030 hin, schrieb Janardan Menon am Dienstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 35,88EUR auf Tradegate (18. November 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

