JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Suss Microtec mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag ausgegebenen Wachstumsziele deuteten auf eine starke Umsatz- und Margenentwicklung des Halbleiterzulieferers bis 2030 hin, schrieb Janardan Menon am Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 35,88EUR auf Tradegate (18. November 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
