    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerve Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Verve Group Registered (A)

    AKTIE IM FOKUS

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verve brechen um ein Fünftel ein nach schwachen Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Verve-Aktien verlieren 20% nach Geschäftszahlen.
    • Tiefster Stand seit Sommer 2024 erreicht.
    • Schwache Q3-Ergebnisse belasten die Stimmung.
    AKTIE IM FOKUS - Verve brechen um ein Fünftel ein nach schwachen Zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Verve haben am Dienstag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen auf Xetra ein Fünftel an Wert verloren. Vorbörslich hatte sich in den Papieren des schwedischen Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung noch eine leichte Erholung abgezeichnet. Nun landeten sie stattdessen auf dem tiefsten Niveau seit Sommer 2024.

    Das vierte Quartal habe zwar offenbar recht gut angefangen, sagte ein Börsianer. Dies könne allerdings nicht über die schwachen Ergebnisse des dritten und den geringen operativen Barmittelzufluss hinwegtäuschen.

    Verve gehören seit Sommer dieses Jahres zum SDax , werden aber nur von wenigen Analysten gecovert./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

    Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 15.791 auf Ariva Indikation (18. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 334,19 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +199,40 %/+259,28 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Verve Group Registered (A) - A3D3A1 - SE0018538068

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verve Group Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den aktuellen Kursverfall der Verve Group Aktie auf Allzeittief, technische Abwärtstrends, die Bewertung trotz solider fundamentaler Daten sowie die Reaktion des Marktes auf die jüngsten Zahlen und Herausforderungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verve Group Registered (A) eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Verve brechen um ein Fünftel ein nach schwachen Zahlen Die Aktien von Verve haben am Dienstag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen auf Xetra ein Fünftel an Wert verloren. Vorbörslich hatte sich in den Papieren des schwedischen Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung noch eine …