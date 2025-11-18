Verve brechen um ein Fünftel ein nach schwachen Zahlen

Verve gehören seit Sommer dieses Jahres zum SDax , werden aber nur von wenigen Analysten gecovert./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 15.791 auf Ariva Indikation (18. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 334,19 Mio..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +199,40 %/+259,28 % bedeutet.