AKTIE IM FOKUS
Verve brechen um ein Fünftel ein nach schwachen Zahlen
- Verve-Aktien verlieren 20% nach Geschäftszahlen.
- Tiefster Stand seit Sommer 2024 erreicht.
- Schwache Q3-Ergebnisse belasten die Stimmung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Verve haben am Dienstag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen auf Xetra ein Fünftel an Wert verloren. Vorbörslich hatte sich in den Papieren des schwedischen Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung noch eine leichte Erholung abgezeichnet. Nun landeten sie stattdessen auf dem tiefsten Niveau seit Sommer 2024.
Das vierte Quartal habe zwar offenbar recht gut angefangen, sagte ein Börsianer. Dies könne allerdings nicht über die schwachen Ergebnisse des dritten und den geringen operativen Barmittelzufluss hinwegtäuschen.
Verve gehören seit Sommer dieses Jahres zum SDax , werden aber nur von wenigen Analysten gecovert./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 15.791 auf Ariva Indikation (18. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 334,19 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +199,40 %/+259,28 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Verve Group Registered (A) - A3D3A1 - SE0018538068
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verve Group Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verve Group Registered (A) eingestellt.
1) Verve bestätigt den Jahresausblick und bleibt trotz eines schwächeren Werbemarktes operativ klar auf Kurs.
2) Der ausgewiesene Umsatzanstieg resultiert hauptsächlich aus IFRS-15-Effekten; like-for-like ergibt sich ein moderater Rückgang von –3 %.
3) Das niedrigere EBITDA ist vollständig durch einmalige Integrations- und Restrukturierungskosten erklärbar und stärkt die Profitabilität ab 2026.
4) Der Abschluss der Plattformvereinheitlichung sowie ein sehr starker Start in Q4 sorgen bereits jetzt für deutlich höhere operative Dynamik.
5) Mit angehobener Umsatzprognose und robusten KPIs sieht sich Verve mittel- bis langfristig hervorragend positioniert für beschleunigtes Wachstum und steigende Margen.
Mit dem US Dollar beschreibe ich eine allgemeine Thematik, die mal dem Ergebnis helfen wird und mal das Ergebnis verschlechtert.
In jetzigen Jahr hatten/haben wi zwei negative Effekte.