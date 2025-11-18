Neon Equity: Erfolgreicher Börsengang & Kapitalerhöhung mit SUSMATA
Die Deutsche Nachhaltigkeit AG unterstützt mit Erfolg den Börsengang von SUSMATA, einem Pionier für umweltfreundliche Materialien, und plant, ihre Beteiligung an diesem innovativen Unternehmen zu erhöhen.
Foto: adobe.stock.com
- Deutsche Nachhaltigkeit AG hat erfolgreich eine Sachkapitalerhöhung von 80 Mio. Euro und den Börsengang von SUSMATA begleitet.
- SUSMATA entwickelt und vertreibt biologisch abbaubare Materialien aus Pflanzenabfällen, darunter vegane Lederersatzstoffe.
- Die Produkte von SUSMATA haben einen extrem positiven ökologischen Fußabdruck, mit deutlich geringerem CO2-Ausstoß im Vergleich zu tierischem Leder und Vinyl.
- SUSMATA nutzt eine eigene patentierte Technologieplattform und hat eine wachsende internationale Kundenbasis, einschließlich bekannter Mode- und Automobilhersteller.
- Deutsche Nachhaltigkeit hält einen niedrigen einstelligen Prozentanteil an SUSMATA und plant, diesen Anteil weiter aufzustocken.
- Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial in Zukunftsbranchen und berät diese bei Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen.
Der Kurs von Neon Equity lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,37 % im
Minus.
0,00 %
0,00 %
-0,98 %
-1,94 %
-49,50 %
