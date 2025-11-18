    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro stabilisiert sich über 1,16 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stabilisiert sich bei 1,1603 US-Dollar.
    • US-Konjunkturdaten und Jobzahlen am Donnerstag erwartet.
    • Notenbank-Mitglieder uneinig über Zinssenkung im Dezember.
    Devisen - Euro stabilisiert sich über 1,16 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Am Dienstagvormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1603 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau vom Vorband. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1593 Dollar festgesetzt.

    Nach dem Ende des teilweisen Regierungsstillstands in den USA werden nach und nach zahlreiche Konjunkturdaten erwartet, die von US-Behörden wieder erhoben werden. Marktteilnehmer warteten mit Spannung insbesondere auf Zahlen zur Inflationsentwicklung und zum Arbeitsmarkt, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. Die Jobdaten stehen am Donnerstag auf dem Programm und wirken sich stark auf die Geldpolitik der Notenbank aus.

    "Es gibt derzeit einen gewissen Zielkonflikt zwischen dem Erreichen von Preisniveaustabilität und Vollbeschäftigung", betonten die Helaba-Experten. Infolgedessen seien sich die Notenbank-Mitglieder nicht einig darüber, ob bereits im Dezember eine weitere Zinssenkung vonnöten ist oder besser eine abwartende Haltung eingenommen werden sollte. Am Markt wird aktuell mit einer knappen Mehrheit mit einer Beibehaltung der aktuellen Leitzins-Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent gerechnet, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt./la/jkr/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
